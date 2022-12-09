У «Вкусвилл» утекли телефоны покупателей, их заказы и цифры банковских карт

Сеть магазинов «Вкусвилл» столкнулась с утечкой данных покупателей. В компании подтвердили случившееся, заверив, что в открытый доступ попало не всё.
В пресс-службе ретейлера сообщили, что об утечке стало известно в ночь на 9 декабря. Отмечается, что обнаружившие её специалисты сети «оперативно приняли меры для исправления ситуации».
По информации портала SecurityLab.ru, в открытый доступ попали телефон и электронная почта покупателя, дата и сумма заказа, последние четыре цифры номера банковской карты. Утекли порядка 240 тысяч телефонов. Данные датируются 6 декабря, предполагается, что речь идёт об онлайн-заказах.
ТАСС со ссылкой на «Вкусвилл» пишет, что полные платёжные реквизиты банковских карт не попали в Сеть. Утраченные данные также не включают имена покупателей и их адреса.
«Утраченные данные точно не включают в себя имена, адреса и полные платежные сведения о банковских картах. Их мы смогли сохранить надежно. Никаких угрожающих персональной безопасности данных не попало ни в чьи руки», — сообщили РИА Новости в пресс-службе «Вкусвилл».