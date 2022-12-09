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    У «Вкусвилл» утекли телефоны покупателей, их заказы и цифры банковских карт

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    3 комментария

    Сеть магазинов «Вкусвилл» столкнулась с утечкой данных покупателей. В компании подтвердили случившееся, заверив, что в открытый доступ попало не всё.

    В пресс-службе ретейлера сообщили, что об утечке стало известно в ночь на 9 декабря. Отмечается, что обнаружившие её специалисты сети «оперативно приняли меры для исправления ситуации».

    По информации портала SecurityLab.ru, в открытый доступ попали телефон и электронная почта покупателя, дата и сумма заказа, последние четыре цифры номера банковской карты. Утекли порядка 240 тысяч телефонов. Данные датируются 6 декабря, предполагается, что речь идёт об онлайн-заказах.

    ТАСС со ссылкой на «Вкусвилл» пишет, что полные платёжные реквизиты банковских карт не попали в Сеть. Утраченные данные также не включают имена покупателей и их адреса.

    «Утраченные данные точно не включают в себя имена, адреса и полные платежные сведения о банковских картах. Их мы смогли сохранить надежно. Никаких угрожающих персональной безопасности данных не попало ни в чьи руки», — сообщили РИА Новости в пресс-службе «Вкусвилл».

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    Комментарии 3

    Vasya1110 Дек 2022 в 00:34
    «Утраченные данные точно не включают в себя имена, адреса и полные платежные сведения о банковских картах. Их мы смогли сохранить надежно. Никаких угрожающих персональной безопасности данных не попало ни в чьи руки», — сообщили РИА Новости в пресс-службе «Вкусвилл».©.
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    mavar10 Дек 2022 в 00:22
    Заказывайте, заказывайте...
    +0−0
    triton197710 Дек 2022 в 00:05
    Обычно если "в открытый доступ попало не все", значит на деле от первого до последнего...
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