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    Минюст соблюдает пятничную традицию и пополнил иноагентский список. В нем Аскеров* и The Bell**

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    9 комментариев

    Журналисты, активисты и знаток Ровшан Аскеров* пополнили список Минюста, в который включены те, кого российские власти считают иностранными агентами.

    Список обновлен вечером 9 декабря — традиционно в пятницу. Кроме Аскерова, который заочно арестован по делу о дискредитации армии, СМИ-иноагентом признано издание The Bell**. Оно было запущено в 2017 году, после увольнения из РБК Елизаветы Осетинской***, за плечами которой также русская версия журнала Forbes и газета «Ведомости».

    Также среди свежих иностранных агентов журналист «Дождя»**** Михаил Фишман *****, философ Рубен Апресян******, «Экологическое Движение «42»******* и общественный деятель Ростислав Моргузалов********.

    * Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

    **Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

    *** Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

    **** Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

    ***** Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

    ****** Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

    ******* Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

    ******** Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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    Комментарии 9

    28022558909 Дек 2022 в 22:07
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.ак т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 0-1-1-3 9365
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    Zloi_prohozhiy09 Дек 2022 в 22:00
    Спасибо за подсказки, на кого стоит подписаться
    +0−0
    Тутвамнеxамoн09 Дек 2022 в 21:18
    Что? Где? Когда?
    Пусть ответят знатоки.
    Хотя там кроме Друзей никого нет.
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