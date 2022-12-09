Минюст соблюдает пятничную традицию и пополнил иноагентский список. В нем Аскеров* и The Bell**

Журналисты, активисты и знаток Ровшан Аскеров* пополнили список Минюста, в который включены те, кого российские власти считают иностранными агентами.
Список обновлен вечером 9 декабря — традиционно в пятницу. Кроме Аскерова, который заочно арестован по делу о дискредитации армии, СМИ-иноагентом признано издание The Bell**. Оно было запущено в 2017 году, после увольнения из РБК Елизаветы Осетинской***, за плечами которой также русская версия журнала Forbes и газета «Ведомости».
Также среди свежих иностранных агентов журналист «Дождя»**** Михаил Фишман *****, философ Рубен Апресян******, «Экологическое Движение «42»******* и общественный деятель Ростислав Моргузалов********.
* Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
**Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
*** Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
**** Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
***** Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
****** Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
******* Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
******** Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.