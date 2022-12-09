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    «Это кто такой?» Путин прокомментировал приговор Яшину*

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    57 комментариев

    Вмешиваться в деятельность судов недопустимо, а подвергать их решения сомнению — нецелесообразно. Об этом 9 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о приговоре Илье Яшину* (признан иноагентом).

    «Это кто такой?» — спросил сначала Путин. «Блогер, получил восемь с половиной лет по статье о фейках», — ответил журналист. Президент пояснил, что адвокаты Яшина наверняка знают, как поступить после приговора. На вопрос, не кажется ли ему такое наказание «зверским», Путин заявил: «Как в народе говорят, если кажется — надо креститься».

    Бывшего муниципального депутата Илью Яшина приговорили в Москве к 8,5 года лишения свободы по статье о распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом для возбуждения уголовного дела стали высказывания Яшина на его YouTube-канале о событиях в украинской Буче, которые он сделал во время прямого эфира 7 апреля.

    * Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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    Комментарии 57

    академикдон09 Дек 2022 в 18:59
    Как же он боится, аж поджилки трясутся. Страх, единственное, что у него осталось.
    +1−0
    Семён Воля09 Дек 2022 в 18:54
    Когда при нем душили его родную жену, любимую, он стоял возле и уговаривал: потерпи, может, обойдется! (С)
    +2−1
    AEG109 Дек 2022 в 18:49
    Я никогда не поверю, что он не знает кто такой Илья. Просто хотя бы потому, что Яшин одно время состоял в отношениях с Собчачкой. И этот факт наверняка ему известен.
    +2−2
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