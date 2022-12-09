«Это кто такой?» Путин прокомментировал приговор Яшину*

Вмешиваться в деятельность судов недопустимо, а подвергать их решения сомнению — нецелесообразно. Об этом 9 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о приговоре Илье Яшину* (признан иноагентом).

«Это кто такой?» — спросил сначала Путин. «Блогер, получил восемь с половиной лет по статье о фейках», — ответил журналист. Президент пояснил, что адвокаты Яшина наверняка знают, как поступить после приговора. На вопрос, не кажется ли ему такое наказание «зверским», Путин заявил: «Как в народе говорят, если кажется — надо креститься».