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    «Думал — укропы». Стрелявший в Новошахтинске по полицейским рассказал, что принял их за украинцев

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    4 комментария

    Задержанный 38-летний мужчина, подозреваемый в стрельбе по полицейским в Новошахтинске Ростовской области, заявил, что спутал их с украинцами. Об 9 декабря сообщает РИА Новости.

    Также он уточнил, что не знал о пересечении границы и якобы отстал от своей группы. Полицейских же, как объяснил задержанный, принял за украинцев, «потому что были не по форме [одеты] и документы не предоставляли».

    По версии следствия, 6 декабря подозреваемый, находясь в пригороде города Новошахтинска, открыл огонь из ручного пулемета по сотрудникам полиции, в результате чего один из правоохранителей был ранен. После этого мужчина скрылся с места происшествия и был задержан на следующий день на территории cела Киселево Красносулинского района. Установлено также, что ранее он был судим за совершение кражи и разбоя.

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    Комментарии 3

    Avs715309 Дек 2022 в 14:04
    Так это ещё Леонид Ильич принял английскую делегацию
    за французскую и имел с ней дружескую беседу.
    +0−0
    Kitezh09 Дек 2022 в 14:00
    теперь каждый так может оправдываться?
    +0−0
    26634436209 Дек 2022 в 13:53
    Наградить надо парня!
    +1−0
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