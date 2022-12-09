«Думал — укропы». Стрелявший в Новошахтинске по полицейским рассказал, что принял их за украинцев

Задержанный 38-летний мужчина, подозреваемый в стрельбе по полицейским в Новошахтинске Ростовской области, заявил, что спутал их с украинцами. Об 9 декабря сообщает РИА Новости.
Также он уточнил, что не знал о пересечении границы и якобы отстал от своей группы. Полицейских же, как объяснил задержанный, принял за украинцев, «потому что были не по форме [одеты] и документы не предоставляли».
По версии следствия, 6 декабря подозреваемый, находясь в пригороде города Новошахтинска, открыл огонь из ручного пулемета по сотрудникам полиции, в результате чего один из правоохранителей был ранен. После этого мужчина скрылся с места происшествия и был задержан на следующий день на территории cела Киселево Красносулинского района. Установлено также, что ранее он был судим за совершение кражи и разбоя.