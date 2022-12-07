Дезертир из Новошахтинска был судим за кражу и разбой. Telegram-каналы пишут о его причастности к ЧВК «Вагнер»

Подозреваемый в нападении на полицию в Новошахтинске имеет разбойное прошлое. Об этом 7 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Ростовской области.

Как сообщает Telegram-канала Baza, 38-летнего Павла Николина задержали на заброшенной свиноферме. Мужчина отбывал наказание за кражу и разбой в одной из уфимских колоний, где его якобы завербовали в ЧВК «Вагнер».

Однако 24 ноября осужденный передумал воевать и сбежал, прихватив с собой ручной пулемет, из которого в дальнейшем ранил полицейского.