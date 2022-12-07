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    Дезертир из Новошахтинска был судим за кражу и разбой. Telegram-каналы пишут о его причастности к ЧВК «Вагнер»

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    Подозреваемый в нападении на полицию в Новошахтинске имеет разбойное прошлое. Об этом 7 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Ростовской области.

    Как сообщает Telegram-канала Baza, 38-летнего Павла Николина задержали на заброшенной свиноферме. Мужчина отбывал наказание за кражу и разбой в одной из уфимских колоний, где его якобы завербовали в ЧВК «Вагнер».

    Однако 24 ноября осужденный передумал воевать и сбежал, прихватив с собой ручной пулемет, из которого в дальнейшем ранил полицейского.

    Бизнесмен Евгений Пригожин пока официально не подтвердил причастность Николина к группе и заявил о расследовании, которое проведет оперативная группа ЧВК «Вагнер». Вопросы у предпринимателя вызвало, как утверждается в сообщении пресс-службы предпринимателя, появление такой информации в публичной сфере.

    «Если действительно Николин был бойцом ЧВК «Вагнер» и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом «совершенно секретно», попал в руки журналистам», — говорится в публикации.

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