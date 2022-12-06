На полицейских в Новошахтинске мог напасть дезертир. Что известно сейчас

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия в Новошахтинске, где неизвестный открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия. Подробности 6 декабря сообщает «МВД-Медиа».



Нападение было совершено во вторник в районе полудня в пригороде города Новошахтинска. Мужчина, одетый в камуфляж, открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. Сейчас нападавшего ищут.



По информации городского портала 161.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области, в настоящий момент закрыты въезды в город и выезды из него. Граждан якобы оповестили о том, чтобы закрыли двери и не выходили на улицы. На помощь приехали сотрудники Росгвардии и ОМОН.

