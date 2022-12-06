    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -10

    3 м/с, южн

    762мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd62.18eur65.52

    На полицейских в Новошахтинске мог напасть дезертир. Что известно сейчас

    15866
    14 комментариев

    Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия в Новошахтинске, где неизвестный открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия. Подробности 6 декабря сообщает «МВД-Медиа».

    Нападение было совершено во вторник в районе полудня в пригороде города Новошахтинска. Мужчина, одетый в камуфляж, открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. Сейчас нападавшего ищут.

    По информации городского портала 161.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области, в настоящий момент закрыты въезды в город и выезды из него. Граждан якобы оповестили о том, чтобы закрыли двери и не выходили на улицы. На помощь приехали сотрудники Росгвардии и ОМОН.

    В Новошахтинске введён план «Сирена», ищут мужчину ростом 180–190 сантиметров, вооружённого пулемётом.

    Как уточняет ТАСС, есть информация, что стрелявший в полицейских является дезертиром.

    «Фонтанка» писала, что 6 декабря среди бела дня неизвестный из автоматического оружия обстрелял сотрудников полиции в городе Новошахтинске, находящемся у границы Ростовской области с Луганской республикой.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК14
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 14

    trianon212806 Дек 2022 в 16:23
    Какая страна, такие и пулемётчики.
    +0−0
    26621748006 Дек 2022 в 16:12
    ОМОН и Росгвардия-едины 🤓.
    +0−0
    26634436206 Дек 2022 в 15:54
    Его в ресторан в камуфляже не пустили, он и разнервничался. Понять и простить.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close