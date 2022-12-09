    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -4

    2 м/с, ю-в

    758мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd62.57eur65.68

    Около 830 КАМАЗов снега сгребли с улиц Петербурга за сутки

    1592
    5 комментариев
    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Пришедший с метелями в Петербург циклон «Зора» намел пока меньше своего предшественника. За сутки в городе выпало почти 3 см снега, хотя из-за налепленных ветром заносов кажется, что больше, сообщает 9 декабря комитет по благоустройству. В предыдущие два дня насыпало по 5 и более сантиметров.

    За минувшие сутки, 8 декабря, дорожники отправили на утилизацию около 830 КАМАЗов снега. С улиц Петербурга собрали 16,6 тысячи кубометров снежных масс. Днем ранее дорожные предприятия вывезли 11,9 тысячи кубометров снега.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Сейчас на дорогах снова непростая обстановка, и главное — освободить от мокрых осадков проезжую часть. Сложнее всего приходится работникам ручного труда, которым необходимо собирать тяжёлый снег из лотковых зон, у остановок, на переходах, на узких тротуарах и зачастую прямо из-под ног спешащих пешеходов», — отметили в пресс-службе ведомства.

    В пятницу, 9 декабря, петербургские дороги чистят 920 машин, а 994 дворника убирают снег в пешеходных зонах. Для обращений по вопросам уборки городских улиц в комитете действует дежурная служба, звонки принимаются круглосуточно по телефону: 314–60–13. Номера «горячих линий» дорожных предприятий можно найти на сайте комитета.

    По прогнозам синоптиков Петербургу предстоит еще два дня снегопапов.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    BARSUKA09 Дек 2022 в 13:31
    это самосвалы новой модели по технологии стелс. мне ни один не попался ни в центре, ни на севере
    +0−0
    Джастис09 Дек 2022 в 12:00
    Ну не знаю, где что вывозят, а в Невском вижу только маленькие тракторы с какой - то боковой трубой, которые собирают грязный снег с проезжей части и сбрасывают его на газоны.
    +1−0
    triton197709 Дек 2022 в 11:54
    У нас (в Приморском) и с крыш с переменной скоростью "карябают"))
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close