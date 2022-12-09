Около 830 КАМАЗов снега сгребли с улиц Петербурга за сутки

Пришедший с метелями в Петербург циклон «Зора» намел пока меньше своего предшественника. За сутки в городе выпало почти 3 см снега, хотя из-за налепленных ветром заносов кажется, что больше, сообщает 9 декабря комитет по благоустройству. В предыдущие два дня насыпало по 5 и более сантиметров.

За минувшие сутки, 8 декабря, дорожники отправили на утилизацию около 830 КАМАЗов снега. С улиц Петербурга собрали 16,6 тысячи кубометров снежных масс. Днем ранее дорожные предприятия вывезли 11,9 тысячи кубометров снега.

«Сейчас на дорогах снова непростая обстановка, и главное — освободить от мокрых осадков проезжую часть. Сложнее всего приходится работникам ручного труда, которым необходимо собирать тяжёлый снег из лотковых зон, у остановок, на переходах, на узких тротуарах и зачастую прямо из-под ног спешащих пешеходов», — отметили в пресс-службе ведомства.

В пятницу, 9 декабря, петербургские дороги чистят 920 машин, а 994 дворника убирают снег в пешеходных зонах. Для обращений по вопросам уборки городских улиц в комитете действует дежурная служба, звонки принимаются круглосуточно по телефону: 314–60–13. Номера «горячих линий» дорожных предприятий можно найти на сайте комитета.