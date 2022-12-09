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    Парадоксы петербургской погоды. Снег шёл и шёл, но его стало меньше

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    3 комментария

    Несмотря на вчерашний снег, в Петербурге высота снежного покрова немного уменьшилась — на 1 сантиметр — и составляет теперь 7 см. Об этом 9 декабря сообщает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В Ленинградской области, по его словам, в «единоличные лидеры по высоте сугробов» вышел посёлок Сосново, где снежный покров достиг отметки в четверть метра. Он обогнал даже Тихвин. В выходные, по словам Леуса, высота снежного покрова в Северной столице изменится незначительно.

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    Напомним, что минувшая ночь в городе стала самой тёплой с начала декабря. Сегодня снег в регионе ожидается, а в выходные может даже выглянуть солнце. Но это будет затишье перед бурей.

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    Комментарии 3

    Kezevo09 Дек 2022 в 12:51
    Отрицательно шел просто
    +0−0
    Колбасландия09 Дек 2022 в 12:35
    Нужно больше снега. Пока слишком мало. Я бы хотел, чтобы снег шёл без остановки до мая.
    +0−0
    McGillavry09 Дек 2022 в 11:29
    Нет никаких парадоксов, если знать школьный курс природоведения. Выпавший ранее снег слежался, уплотнился, его толщина стала меньше.
    +1−0
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