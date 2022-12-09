Парадоксы петербургской погоды. Снег шёл и шёл, но его стало меньше

Несмотря на вчерашний снег, в Петербурге высота снежного покрова немного уменьшилась — на 1 сантиметр — и составляет теперь 7 см. Об этом 9 декабря сообщает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



В Ленинградской области, по его словам, в «единоличные лидеры по высоте сугробов» вышел посёлок Сосново, где снежный покров достиг отметки в четверть метра. Он обогнал даже Тихвин. В выходные, по словам Леуса, высота снежного покрова в Северной столице изменится незначительно.

