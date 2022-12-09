Сезон ледовых рейдов открыт на Неве. С первым «уловом» из нарушителей обошлись по принципу поймал - отпусти

В Ленинградской области спасатели, чиновники и полиция выходят на тонкий лёд водоёмов, чтобы прогнать с него любителей зимней рыбалки. Пока - крепким словом.

О старте рейдов по местам выхода на лёд в акватории Невы 8 декабря сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. В четверг рыбаков гоняли в Шлиссельбурге. Пока обошлось без штрафов, на безопасный путь наставляли беседой.

«Уважаемые граждане, будьте благоразумны: не выходите и не выезжайте на всех видах транспорта на лёд и не подвергайте себя и окружающих опасности!», - взывают к благоразумию спасатели.



В Петербурге запрет выхода на лёд с 15 ноября также услышали не все. Кроме нотаций, выжившие и попавшиеся рискуют получить до 5 тысяч рублей штрафа.

