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    ДТП в Красном Селе, где из маршрутки вылетел пассажир, попало на видео

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    2 комментария

    Утренняя авария с участием маршрутки и фуры в Красносельском районе Петербурга попала в объектив камеры видеонаблюдения. Один из пассажиров от удара вылетел на дорогу, но к счастью, легко отделался.

    читатель «Фонтанки»

    Запись ДТП «Фонтанке» предоставил читатель. На ней видно, как по улице едет фура, замедляется перед съездом и начинает поворачивать направо. Следом за ней мчит маршрутка. В последний момент водитель автобуса начинает тормозить и пытается объехать фуру, но все равно врезается в нее сзади. После того, как большегруз отъезжает, видно, как с дороги перед маршруткой поднимается человек. Ранее очевидец сообщал, что сидевший на переднем месте пассажир от удара вылетел из салона автобуса через лобовое стекло, но отделался небольшими ссадинами.

    Авария произошла в 7:03 на улице Свободы. В ДТП попала областная маршрутка № 639А, следующая по маршруту Гостилицы — станция метро «Ленинский проспект». Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, аварию оформили как ДТП без пострадавших.

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    Комментарии 2

    Slava_Rossii208 Дек 2022 в 18:47
    Напрасно пассажир отказался от возмещения морального ущерба от автопарка.
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