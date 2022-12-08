ДТП в Красном Селе, где из маршрутки вылетел пассажир, попало на видео

Утренняя авария с участием маршрутки и фуры в Красносельском районе Петербурга попала в объектив камеры видеонаблюдения. Один из пассажиров от удара вылетел на дорогу, но к счастью, легко отделался.
читатель «Фонтанки»
Запись ДТП «Фонтанке» предоставил читатель. На ней видно, как по улице едет фура, замедляется перед съездом и начинает поворачивать направо. Следом за ней мчит маршрутка. В последний момент водитель автобуса начинает тормозить и пытается объехать фуру, но все равно врезается в нее сзади. После того, как большегруз отъезжает, видно, как с дороги перед маршруткой поднимается человек. Ранее очевидец сообщал, что сидевший на переднем месте пассажир от удара вылетел из салона автобуса через лобовое стекло, но отделался небольшими ссадинами.
Авария произошла в 7:03 на улице Свободы. В ДТП попала областная маршрутка