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    Маршрутка догнала фуру на въезде в Красное Село. Пассажир вылетел через лобовое

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    5 комментариев
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    Серьезная авария с участием маршрутного такси и грузовика произошла утром 8 декабря в Красносельском районе Петербурга. Со слов очевидцев, досталось одному из пассажиров, и он чудом отделался легкими травмами.

    В 7:04 на въезде в Красное Село в ДТП попала маршрутка № 639А, сообщает в группе «Гостилицы ОНЛАЙН!» очевидец Александр. В группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» уточняют, что автобус въехал в большегруз на улице Свободы, после нового моста. «Врезалась в фуру, которая поворачивала на производство за большими воротами», — пишет Екатерина.

    По словам Александра, пассажир, ехавший на переднем сиденье ПАЗа возле водителя, от удара вылетел через лобовое стекло, но, к счастью, остался жив и цел, отделавшись небольшими ссадинами. Информация о ДТП уточняется.

    Скриншот из группы <a href="https://vk.com/wall-101016007_33456" class="io-leave-page _" target="_blank">«Гостилицы ОНЛАЙН!»</a>
    Скриншот из группы «Гостилицы ОНЛАЙН!»
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    Участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Светлана отмечает, что этот маршрут — больная тема для пассажиров. «С этими маршрутками, именно 639А, творится полный трэш. Раньше было 5–6 на линии; если сейчас три, то это счастье. Пассажиры стоят на морозе по полтора часа. Кто перевозчик — тайна, покрытая мраком. Люди пишут и [губернатору Ленобласти Александру] Дрозденко, и в прокуратуру, реакции ноль. Были на линии хорошие маршрутки, сейчас остается о таких только мечтать. Вчера ребенок на ней ехал, всю дорогу была открыта передняя дверь, потому что поломанная, не закрывается», — пишет она. «ВКонтакте» даже есть отдельная группа, посвященная этому маршруту, где участники делятся рассказами о долгом ожидании маршрутки и плачевном состоянии автобуса и даже составили петицию с просьбой принять меры.

    Маршрут № 639А Гостилицы — станция метро «Ленинский проспект» — областной. По данным сайта ГКУ ЛО «Леноблтранс», обслуживает его ООО «Такси».

    Фото: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»
    Скриншот из группы <a href="https://vk.com/wall-101016007_33456" class="io-leave-page _" target="_blank">«Гостилицы ОНЛАЙН!»</a>
    Скриншот из группы «Гостилицы ОНЛАЙН!»

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    Комментарии 5

    66885325608 Дек 2022 в 16:37
    все что надо знать об этих маршрутках

    кишлачная арба
    +1−1
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