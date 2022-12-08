Маршрутка догнала фуру на въезде в Красное Село. Пассажир вылетел через лобовое

Серьезная авария с участием маршрутного такси и грузовика произошла утром 8 декабря в Красносельском районе Петербурга. Со слов очевидцев, досталось одному из пассажиров, и он чудом отделался легкими травмами.
В 7:04 на въезде в Красное Село в ДТП попала маршрутка № 639А, сообщает в группе «Гостилицы ОНЛАЙН!» очевидец Александр. В группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» уточняют, что автобус въехал в большегруз на улице Свободы, после нового моста. «Врезалась в фуру, которая поворачивала на производство за большими воротами», — пишет Екатерина.
По словам Александра, пассажир, ехавший на переднем сиденье ПАЗа возле водителя, от удара вылетел через лобовое стекло, но, к счастью, остался жив и цел, отделавшись небольшими ссадинами. Информация о ДТП уточняется.
Участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Светлана отмечает, что этот маршрут — больная тема для пассажиров. «С этими маршрутками, именно 639А, творится полный трэш. Раньше было 5–6 на линии; если сейчас три, то это счастье. Пассажиры стоят на морозе по полтора часа. Кто перевозчик — тайна, покрытая мраком. Люди пишут и [губернатору Ленобласти Александру] Дрозденко, и в прокуратуру, реакции ноль. Были на линии хорошие маршрутки, сейчас остается о таких только мечтать. Вчера ребенок на ней ехал, всю дорогу была открыта передняя дверь, потому что поломанная, не закрывается», — пишет она. «ВКонтакте» даже есть отдельная группа, посвященная этому маршруту, где участники делятся рассказами о долгом ожидании маршрутки и плачевном состоянии автобуса и даже составили петицию с просьбой принять меры.
Маршрут № 639А Гостилицы — станция метро «Ленинский проспект» — областной. По данным сайта ГКУ ЛО «Леноблтранс», обслуживает его ООО «Такси».