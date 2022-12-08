Маршрутка догнала фуру на въезде в Красное Село. Пассажир вылетел через лобовое

Серьезная авария с участием маршрутного такси и грузовика произошла утром 8 декабря в Красносельском районе Петербурга. Со слов очевидцев, досталось одному из пассажиров, и он чудом отделался легкими травмами.



В 7:04 на въезде в Красное Село в ДТП попала маршрутка № 639А, сообщает в группе «Гостилицы ОНЛАЙН!» очевидец Александр. В группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» уточняют, что автобус въехал в большегруз на улице Свободы, после нового моста. «Врезалась в фуру, которая поворачивала на производство за большими воротами», — пишет Екатерина.