Шведы уехали, магазины остались. Доля свободных площадей в ключевых ТЦ Петербурга выросла до 12,6%

Доля свободных площадей в ключевых торговых центрах Петербурга по итогам года выросла с 1,9% до 12,6%, сообщили 8 декабря в консалтинговой компании NF Group (ex. Knight Frank St. Petersburg).



К такому резкому увеличению уровня вакансий в основном привело закрытие магазинов основанной в Швеции сети IKEA.



По данным аналитиков, 58,3% площадей в ключевых ТЦ города занимают российские бренды, 22,7% — иностранные, 6,4% — бренды, чьи магазины временно закрыты.



В 2022 году в Петербурге был введен в эксплуатацию один торговый центр «Прометей» арендопригодной площадью 12,6 тыс. кв. м. Это на 15% больше, чем было введено по итогам 2021 года. Также, из значимых изменений на рынке, ТЦ «Варшавский экспресс» завершил превращение в фуд-молл Vokzal 1853. Как писала «Фонтанка», реконструкция обошлась в 2 млрд рублей.

