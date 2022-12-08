    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -8

    3 м/с, ю-в

    753мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd62.94eur65.9

    Шведы уехали, магазины остались. Доля свободных площадей в ключевых ТЦ Петербурга выросла до 12,6%

    1898
    обсудить

    Доля свободных площадей в ключевых торговых центрах Петербурга по итогам года выросла с 1,9% до 12,6%, сообщили 8 декабря в консалтинговой компании NF Group (ex. Knight Frank St. Petersburg).

    К такому резкому увеличению уровня вакансий в основном привело закрытие магазинов основанной в Швеции сети IKEA.

    По данным аналитиков, 58,3% площадей в ключевых ТЦ города занимают российские бренды, 22,7% — иностранные, 6,4% — бренды, чьи магазины временно закрыты.

    В 2022 году в Петербурге был введен в эксплуатацию один торговый центр «Прометей» арендопригодной площадью 12,6 тыс. кв. м. Это на 15% больше, чем было введено по итогам 2021 года. Также, из значимых изменений на рынке, ТЦ «Варшавский экспресс» завершил превращение в фуд-молл Vokzal 1853. Как писала «Фонтанка», реконструкция обошлась в 2 млрд рублей.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close