Перестройка Варшавского вокзала обошлась в 2 млрд рублей. Откуда там возьмутся люди?

Общая сумма вложений в реконструкцию Варшавского вокзала под гигантский кластер ресторанов превысила 2 млрд рублей, сообщила «Фонтанке» команда проекта Vokzal 1853.



Как рассказали в команде 22 ноября, пока пространство работает в техническом режиме и корректирует неполадки, а торжественное открытие планируется 17 декабря.



На вопрос редакции, откуда на Варшавском вокзале должны появиться многочисленные гости, авторы проекта заявили, что, во-первых, окружающий район стремительно меняется, имея, видимо, в виду растущие вокруг многоэтажки. А во-вторых, «объект расположен недалеко от двух крупных транспортных магистралей — Московского проспекта и Обводного канала, а также в 10 минутах на транспорте от центра города».

