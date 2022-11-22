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    Перестройка Варшавского вокзала обошлась в 2 млрд рублей. Откуда там возьмутся люди?

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    Общая сумма вложений в реконструкцию Варшавского вокзала под гигантский кластер ресторанов превысила 2 млрд рублей, сообщила «Фонтанке» команда проекта Vokzal 1853.

    Как рассказали в команде 22 ноября, пока пространство работает в техническом режиме и корректирует неполадки, а торжественное открытие планируется 17 декабря.

    На вопрос редакции, откуда на Варшавском вокзале должны появиться многочисленные гости, авторы проекта заявили, что, во-первых, окружающий район стремительно меняется, имея, видимо, в виду растущие вокруг многоэтажки. А во-вторых, «объект расположен недалеко от двух крупных транспортных магистралей — Московского проспекта и Обводного канала, а также в 10 минутах на транспорте от центра города».

    Рецензию «Фонтанки» на гигантский ресторан на месте ТЦ «Варшавский экспресс» — читайте здесь. Получилось красиво, но немного холодно и дорого.

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