«Владимирский централ» обошел петербургского «Чижика Пыжика» на конкурсе сувениров

В Кирове состоялся финал VIII Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Среди победителей и призеров — сухари «Владимирский централ», мыло в форме гор, фартук «Без паники, ешь пряники» и другие интересные сувениры со всей страны.

В 2022 году на участие во Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» было подано 2609 позиций из 72 регионов страны, из них до финала добрались 513 туристических сувениров и 21 магазин из 48 регионов России. В частности, от Петербурга в финал попали 7 изделий, включая линейку шоколадных конфет «Чижик Пыжик». Но в число победителей и призеров попал только один — коллекционно-сувенирная чайная пара «Рыбаки», представленная СПб ГБУ «Музей Истории Кронштадта» заняла 1 место в категории «Сувенир музея».