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    «Владимирский централ» обошел петербургского «Чижика Пыжика» на конкурсе сувениров

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    В Кирове состоялся финал VIII Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Среди победителей и призеров — сухари «Владимирский централ», мыло в форме гор, фартук «Без паники, ешь пряники» и другие интересные сувениры со всей страны.

    В 2022 году на участие во Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» было подано 2609 позиций из 72 регионов страны, из них до финала добрались 513 туристических сувениров и 21 магазин из 48 регионов России. В частности, от Петербурга в финал попали 7 изделий, включая линейку шоколадных конфет «Чижик Пыжик». Но в число победителей и призеров попал только один — коллекционно-сувенирная чайная пара «Рыбаки», представленная СПб ГБУ «Музей Истории Кронштадта» заняла 1 место в категории «Сувенир музея».

    Среди победителей внимание публики привлекли имбирные сухари «Владимирский централ» от владимирского Дома-музея пряника — они заняли первое место в номинации «Сувенир города». Как пишут владимирские СМИ, как бы не относились критики к этой победе, Владимирский централ остается на сегодня одним из самых узнаваемых брендов Владимира — в первую очередь, не благодаря славе самой тюрьмы, а из-за популярной песни Михаила Круга.

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