Петербургский «Чижик» вышел в финал Всероссийского конкурса сувениров

Сувенир из Петербурга — линейка шоколадных конфет «Чижик Пыжик» — вышел в финал VIII Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Гастрономический сувенир (еда)».
Всего в финал попали 688 различных сувениров из 58 регионов, победивших в региональных этапах Всероссийского конкурса в Абакане, Волгограде, Уфе, Симферополе, Екатеринбурге. Центральный и Северо-Западный федеральный округа провели отборочные этапы дистанционно. Всего на конкурс было подано 2 609 позиций из 72 регионов. Теперь финалистам предстоит приехать в Киров и защитить свою продукцию в начале декабря. Авторам или его представителю предстоит рассказать о своих изделиях и ответить на вопросы экспертов.
Среди номинаций, в которых разыгрываются призы, — «Магазин туристической продукции», «Гастрономический сувенир (напитки)», «Линейка туристических сувениров города/региона», «Сувенир туристического маршрута» и др.
Линейку сувенирной продукции «Чижик Пыжик» развивает торговый дом «Чижик-Пыжик» во главе с директором и основателем Вячеславом Чижиком. В интервью «Фонтанке» он рассказал о том, как маленькой птичке удалось объединить шоколад, трамвай, магазины-дискаунтеры, экскурсии по городу и городской портал «Фонтанка.ру».