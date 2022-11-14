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    Петербургский «Чижик» вышел в финал Всероссийского конкурса сувениров

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    Сувенир из Петербурга — линейка шоколадных конфет «Чижик Пыжик» — вышел в финал VIII Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Гастрономический сувенир (еда)».

    Фото: предоставлено ТД «Чижик»
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    Всего в финал попали 688 различных сувениров из 58 регионов, победивших в региональных этапах Всероссийского конкурса в Абакане, Волгограде, Уфе, Симферополе, Екатеринбурге. Центральный и Северо-Западный федеральный округа провели отборочные этапы дистанционно. Всего на конкурс было подано 2 609 позиций из 72 регионов. Теперь финалистам предстоит приехать в Киров и защитить свою продукцию в начале декабря. Авторам или его представителю предстоит рассказать о своих изделиях и ответить на вопросы экспертов.

    Среди номинаций, в которых разыгрываются призы, — «Магазин туристической продукции», «Гастрономический сувенир (напитки)», «Линейка туристических сувениров города/региона», «Сувенир туристического маршрута» и др.

    Линейку сувенирной продукции «Чижик Пыжик» развивает торговый дом «Чижик-Пыжик» во главе с директором и основателем Вячеславом Чижиком. В интервью «Фонтанке» он рассказал о том, как маленькой птичке удалось объединить шоколад, трамвай, магазины-дискаунтеры, экскурсии по городу и городской портал «Фонтанка.ру».

    Фото: предоставлено ТД «Чижик»

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