Говорящая фамилия. Как Вячеслав Чижик создал бренд, которому уже поставили памятник

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— С такой фамилией, как у вас, невозможно было не знать ничего о чижике-пыжике. Помните, когда впервые о нем услышали?

— Конечно, все детство меня дразнили: «Чижик-пыжик, где ты был? — На Фонтанке водку пил». А недавно сын мой пришел из школы, расстроенный, что его дразнят, — я говорю: радуйся, такая фамилия тебе замечательная досталась.

Когда в 1994 году чижику-пыжику поставили памятник в Петербурге, я прочитал об этом в газете «Московский комсомолец» — ехал в метро на работу. Прихожу и говорю коллегам: смотрите, мне при жизни уже памятник поставили.



— Мне сначала очень хотелось спросить — настоящая у вас фамилия или псевдоним. Знаете, откуда она пошла?

— Настоящая, но я даже и не думал, что она сыграет такую роль в моей жизни и работе. Говорят, что фамилия польская, или, точнее, она от какого-то наполеоновского генерала, который после войны 1812 года осел в Польше.

— Когда вы зарегистрировали торговый знак «Чижик-Пыжик», не говорили вам: вот, москвич на нашего петербургского Чижика покусился?

— Знаете, я удивился: история такая популярная, все Чижика знают, но оказалось, что до меня это никому из петербуржцев было не надо, и такой бренд простаивал. Помню, оказался я на набережной Фонтанки ночью, а там очередь из экскурсионных автобусов стоит, народ тусуется. Удивительно, что мне первому пришло в голову что-то продавать под таким брендом. Я торговую марку зарегистрировал в Роспатенте без проблем, и недавно еще доделывал некоторые регистрации — так никто и не воспользовался этим именем.

Между тем это же такой герой положительный! Если к разным историческим личностям — к тому же Петру I — могут быть какие-то претензии, неоднозначное восприятие, то чижик-пыжик — веселая и задорная птичка, которая позитивно воспринимается и взрослыми, и детьми.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Когда вы решили, что под этим брендом можно выпускать продукты?

— В первую очередь чижик ассоциировался с алкоголем, достаточно вспомнить про то, чем он занимался на Фонтанке в той самой песенке. А еще в криптоглоссарии 1892 года, где собраны разнообразные высказывания, встречается такое: «Ехал чижик в лодочке, в генеральском чине, не выпить ли нам водочки по этакой причине». Так что первый продукт был определен, можно сказать, исторически. Пришлось поработать над образом чижика, не сразу он нам удался. А уже дальше пошли и крекеры, и шоколад мы в этом году запустили, работаем над опытной партией леденцов, чтобы всем возрастам угодить. У меня большие планы по чулочно-носочным изделиям, например, в общем, список может расширяться.

— Это всё производится в Петербурге?

— Да, это моя стратегия — привлекать петербургских ремесленников, давать возможности петербургскому малому бизнесу. Для города это опять же полезно — расширить варианты сувениров, которые турист увезет с собой. Ведь он и так купит магнитик с Петропавловкой, но нужно предложить что-то еще, расширить возможности. А для города — это новые рабочие места, налоги опять же.



— «Фонтанке» тоже чижик не чужой. Уже много лет он красуется на логотипе нашего портала. Как вы впервые познакомились с «Фонтанкой»?

— Когда я стал заниматься своей торговой маркой, то понял, что количество чижиков вокруг будет расти. И меня случайно пригласили на фестиваль журналистов «Чижик-Пыжик», который организовывала «Фонтанка», так я о ней и узнал. Чижик, можно сказать, нас объединил. И с тех пор мы дружим уже много лет.

— Получается, вам даже рекламу для своих товаров не пришлось делать — помогла история и сам город?

— А я, в свою очередь, решил теперь делать экскурсионную программу по Петербургу — чтобы чижик-пыжик летал и рассказывал о достопримечательностях детям в стихотворной форме. В октябре детские стихотворные экскурсии от чижика-пыжика появились на официальном туристском сайте города Visit-Petersburg.ru. Эту работу я передал городу как подарок. Удивительно, но такого никто никогда не делал, получилась совершенно иная подача истории, не сухие факты, а веселый и интересный рассказ — думаю, он придется по душе не только детям, но и взрослым. Сейчас описано 24 объекта. В планах у меня выпустить книгу с этими стихами и мультфильм, а также добавить видеоэкскурсии — снятые с помощью дронов.



Интерес к этому герою есть не только у меня — недавно объявили, что киностудия имени Горького снимет детский детектив «Чижик-Пыжик возвращается», и это здорово. — Чижик — это герой так называемой городской легенды. А есть ли еще у нас в городе такие легенды, которые заслуживают внимания?

— Надо сказать, что такие герои есть везде. Возьмите русалочку — иногда кажется, что Копенгаген в принципе узнают только из-за нее. В Петербурге, наверное, Ангел со шпиля Петропавловки — как символ доброты, защиты, света. Есть коты, которые бродят по всяким местам, — можно вспомнить памятники на Малой Садовой, эта история чем-то похожа на Чижика. Вопрос в том, кто будет это делать и как монетизировать.

— В последнее время «чижики» залетают в совсем уже неожиданные места. Например, недавно открылась целая сеть одноименных магазинов…

— Мы активно сотрудничали с компанией — например, в магазинах «Перекресток» в Петербурге я открыл два памятника Чижику. И его любят не меньше, чем главного — с Фонтанки, дети приходят, гладят, монетки бросают. У нас были большие программы по развешиванию кормушек по паркам, различным детским мероприятиям, но из-за пандемии всё временно притормозилось — будем реанимировать. Вот им герой, видимо, так понравился, что и сеть магазинов так же назвали.



— И трамвай — тоже вы?

— Да, тоже без меня не обошлось. Дело в том, что у нас была регистрация товарного знака на транспортные средства — в Москве ходят два кораблика «Чижик». Когда планировали запускать трамвай в Петербурге, то обратились ко мне, и я подумал, что приятно же будет прокатиться в «своем» трамвае. Когда его показывали в Москве на выставке — я ездил, смотрел. Хороший трамвай, поэтому передал права на товарный знак.

— Чем «Чижик» привлекает людей из самых разных отраслей?

— Этот бренд позволяет получать эмоции — он изначально заряжен энергией, теплотой и весельем. Очень часто этого людям не хватает. Если сравнивать его с человеком, то это такой парнишка, веселый, легкий на подъем и очень доброжелательный. Поэтому мне и нравится заниматься развитием этого бренда, дарить положительные эмоции.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Какие перед вами стоят задачи теперь?

— Хочется развивать тему с экскурсиями, стихами, выпустить книгу. А еще — подсветить памятник, наконец. А то к нему экскурсии водят — а ночью видно его плохо. Ведь на самом деле памятник городу не принадлежит — нужно, чтобы он 40 лет простоял, чтобы город взял его на баланс. Но я уверен, что я этого добьюсь.



Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»