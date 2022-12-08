Глава Минтруда рассказал, как будет влиять участие в СВО на трудовой стаж и на пенсию

Участие в военной операции не будет отражаться в трудовой книжке, однако фиксируется в отчётности Пенсионного фонда, которую работодатель передаёт по соответствующим каналам связи. Об этом на заседании президиума Совета законодателей 8 декабря сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.



Также он пояснил, что день участия в СВО учитывается в стаже как два дня работы. Это относится и к льготному страховому стажу. Период участия в военной операции будет засчитываться как 3,6 пенсионных коэффициента — это двойной размер пенсионных коэффициентов за нестраховой период, уточнил министр.

