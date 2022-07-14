Врачей и журналистов, работающих в зоне спецоперации, приравняли к ветеранам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, участвующим в военной спецоперации на Украине. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 14 июля.
Речь идёт о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, в том числе военных корреспондентах, освещающих спецоперацию. Граждане указанных категорий получат право на предоставление им соответствующих мер соцподдержки, включая налоговые льготы и ряд других преимуществ.
Напомним, что до недавнего времени закон «О ветеранах» предполагал, что ими могут быть признаны только гражданские лица, получившие ранения при участии в боевых действиях или награждённые медалями.