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    Врачей и журналистов, работающих в зоне спецоперации, приравняли к ветеранам

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    Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, участвующим в военной спецоперации на Украине. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 14 июля.

    Речь идёт о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, в том числе военных корреспондентах, освещающих спецоперацию. Граждане указанных категорий получат право на предоставление им соответствующих мер соцподдержки, включая налоговые льготы и ряд других преимуществ.

    Напомним, что до недавнего времени закон «О ветеранах» предполагал, что ими могут быть признаны только гражданские лица, получившие ранения при участии в боевых действиях или награждённые медалями.

    В конце июня был внесен в Госдуму законопроект о признании ветеранами военнослужащих народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. А 28 марта Владимир Путин подписал закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.

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