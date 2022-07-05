Госдума одобрила наделение гражданских, участвующих в спецоперации на Украине, статусом ветеранов

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем чтении закон, позволяющий предоставить гражданским лицам, привлеченным к спецоперации на Украине, статус ветеранов боевых действий. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба нижней палаты.



Как пояснил спикер Думы Вячеслав Володин, речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Статус ветерана даст им возможность получить различные льготы.

