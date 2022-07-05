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    Боевые действия на Украине

    Госдума одобрила наделение гражданских, участвующих в спецоперации на Украине, статусом ветеранов

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    Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем чтении закон, позволяющий предоставить гражданским лицам, привлеченным к спецоперации на Украине, статус ветеранов боевых действий. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба нижней палаты.

    Как пояснил спикер Думы Вячеслав Володин, речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Статус ветерана даст им возможность получить различные льготы.

    «Они проявляют героизм в ходе специальной военной операции и заслуживают поддержки государства», — добавил председатель.

    Сейчас закон «О ветеранах» предполагает, что ими могут быть признаны только гражданские, получившие ранения при участии в боевых действиях или награжденные медалями.

    В конце июня был внесен в Госдуму законопроект о признании ветеранами военнослужащих народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. А 28 марта Владимир Путин подписал закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.

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