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    В подмосковном комплексе по переработке мусора спасли черепаху. Она успела пройти грохот и разрыватель пакетов

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    Живую красноухую черепаху обнаружили в мусоре, попавшем в комплекс по переработке отходов в подмосковной Кашире. Она успела пройти несколько этапов производственного цикла, чудом уцелев.

    Сортировщица отходов на КПО «Дон» в Кашире на последнем этапе сортировки обнаружила среди мусора живую черепаху, сообщает 7 декабря портал «Кашира.ру». «Я испугалась, но тут же взяла ее в руки. Ведь она — живая и могла пострадать!» — рассказала женщина.

    Черепаха приехала на КПО завернутой в целлофановый пакет вместе с другим мусором, привезенным из Домодедово. Рептилия прошла через погрузчик, разрыватель пакетов, барабанный грохот и другие этапы переработки мусора, пока ее не заметила сотрудница, отметили на портале местной администрации.

    Чудо, но черепаха не получила повреждений и чувствует себя хорошо. Ей, предположительно, 6–8 лет. Спасенную рептилию назвали Люся, ее забрала себе кладовщица комплекса.

    Это уже второй такой случай за год на КПО «Дон». А в декабре 2020 года в Ульяновске рабочие мусоросортировочного комплекса нашли в пакете кота. Еще немного — и он мог бы попасть в сепаратор. Животное освободили, а после осмотра у ветеринара над ним взяли шефство в областном минприроды, где кот быстро взлетел по карьерной лестнице.

    Фото: Администрация городского округа Кашира

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