В подмосковном комплексе по переработке мусора спасли черепаху. Она успела пройти грохот и разрыватель пакетов

Живую красноухую черепаху обнаружили в мусоре, попавшем в комплекс по переработке отходов в подмосковной Кашире. Она успела пройти несколько этапов производственного цикла, чудом уцелев. Сортировщица отходов на КПО «Дон» в Кашире на последнем этапе сортировки обнаружила среди мусора живую черепаху, сообщает 7 декабря портал «Кашира.ру». «Я испугалась, но тут же взяла ее в руки. Ведь она — живая и могла пострадать!» — рассказала женщина.

Черепаха приехала на КПО завернутой в целлофановый пакет вместе с другим мусором, привезенным из Домодедово. Рептилия прошла через погрузчик, разрыватель пакетов, барабанный грохот и другие этапы переработки мусора, пока ее не заметила сотрудница, отметили на портале местной администрации.