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Кот, которого сортировщик мусора спас за секунды до гибели, стал замминистра и получил еду на год

Брошенный людьми кот совершил головокружительную карьеру в Ульяновске. С ленты мусоросортировочного комплекса он угодил в кресло заместителя министра по охране животного мира. Теперь коту поступают подарки, например сервис доставки готовой еды обеспечил его годовым запасом корма и наполнителя для туалета, пишет 25 декабря «Ульяновская правда».

Живого кота, туго завязанного в мешок, на днях обнаружили на предсортировочной ленте работники регионального оператора «Горкомхоз». Выбраться самостоятельно он бы не смог и, скорее всего, погиб бы. Но его нашёл и вызволил из мешка сотрудник предприятия Михаил Тукаш, когда разрезал мусорный пакет и подготавливал содержимое для дальнейший сортировки. «Кот не мяукал, мешок не шевелился. Я просто выполнял свою работу. Мне нужно было разрезать мешок и проверить на наличие металла, — рассказывает Михаил. — Так нельзя делать. Они же все чувствуют, они живые, боятся, им страшно».

Кота осмотрели в ветеринарной клинике. По словам врача, он здоровый, домашний, упитанный, его обработали средством против блох и сделают необходимые прививки.

Над животным взяли шефство в министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области и даже придумали ему должность. «Мы ему уже определили место. Он будет заместителем министра по охране животного мира. Жить будет в министерстве. А мы все будем нести за него ответственность», — заявила и.о. министра Гульнара Рахматулина.

Этот кот — уже третье спасённое животное на Горкомхозе. До этого здесь вытащили из пакетов африканского ежа и двух черепах. Ёжик Везунька в новом году переедет во Дворец творчества детей и молодежи, а черепах оставили жить на предприятии.

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Комментарии (2)

Rambovski
Сортировщики- настоящие люди. А тот, кто выбросил кота- НЕЛЮДЬ !
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