Брошенный людьми кот совершил головокружительную карьеру в Ульяновске. С ленты мусоросортировочного комплекса он угодил в кресло заместителя министра по охране животного мира. Теперь коту поступают подарки, например сервис доставки готовой еды обеспечил его годовым запасом корма и наполнителя для туалета, пишет 25 декабря «Ульяновская правда».

Живого кота, туго завязанного в мешок, на днях обнаружили на предсортировочной ленте работники регионального оператора «Горкомхоз». Выбраться самостоятельно он бы не смог и, скорее всего, погиб бы. Но его нашёл и вызволил из мешка сотрудник предприятия Михаил Тукаш, когда разрезал мусорный пакет и подготавливал содержимое для дальнейший сортировки. «Кот не мяукал, мешок не шевелился. Я просто выполнял свою работу. Мне нужно было разрезать мешок и проверить на наличие металла, — рассказывает Михаил. — Так нельзя делать. Они же все чувствуют, они живые, боятся, им страшно».