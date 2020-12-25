Брошенный людьми кот совершил головокружительную карьеру в Ульяновске. С ленты мусоросортировочного комплекса он угодил в кресло заместителя министра по охране животного мира. Теперь коту поступают подарки, например сервис доставки готовой еды обеспечил его годовым запасом корма и наполнителя для туалета, пишет 25 декабря «Ульяновская правда».
Живого кота, туго завязанного в мешок, на днях обнаружили на предсортировочной ленте работники регионального оператора «Горкомхоз». Выбраться самостоятельно он бы не смог и, скорее всего, погиб бы. Но его нашёл и вызволил из мешка сотрудник предприятия Михаил Тукаш, когда разрезал мусорный пакет и подготавливал содержимое для дальнейший сортировки. «Кот не мяукал, мешок не шевелился. Я просто выполнял свою работу. Мне нужно было разрезать мешок и проверить на наличие металла, — рассказывает Михаил. — Так нельзя делать. Они же все чувствуют, они живые, боятся, им страшно».
Кота осмотрели в ветеринарной клинике. По словам врача, он здоровый, домашний, упитанный, его обработали средством против блох и сделают необходимые прививки.
Над животным взяли шефство в министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области и даже придумали ему должность. «Мы ему уже определили место. Он будет заместителем министра по охране животного мира. Жить будет в министерстве. А мы все будем нести за него ответственность», — заявила и.о. министра Гульнара Рахматулина.
Этот кот — уже третье спасённое животное на Горкомхозе. До этого здесь вытащили из пакетов африканского ежа и двух черепах. Ёжик Везунька в новом году переедет во Дворец творчества детей и молодежи, а черепах оставили жить на предприятии.