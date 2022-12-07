В МИД РФ заявили об обеспокоенности ситуацией у берегов Турции, где скопились танкеры

Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где наблюдается скопление российских нефтяных танкеров. Проблема может быть вынесена на политический уровень. Об этом 7 декабря сообщает РИА Новости, ссылаясь на замглавы МИД РФ Александра Грушко.

«Эта проблема обсуждается по линии транспортных, страховых компаний. Ведь страхуют страховые компании, а не государство. Если проблема не будет решена, конечно, будет подключен политический уровень», — сказал он.

Напомним, 1 декабря Турция ввела новое требование по страхованию по отношению к танкерам с сырой нефтью, которые собираются проходить через турецкие проливы. Так, страна просит от страховых компаний письмо, которое подтверждает предоставление судну P&I-страхования.