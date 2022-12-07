Фотофантазия дня. На стене Петропавловки проступает Медный всадник

Снег меняет Петербург и будоражит фантазию. В это странное предновогоднее время чего только не привидится на улицах. Вот такую фигурную картину заметил 7 декабря фотограф «Фонтанки» на кирпичах Петропавловской крепости в центре города.



Снег лёг на наклонную стену и местами обвалился. Образовался силуэт, напоминающий памятник Петру I — Медный всадник. Видите его?

