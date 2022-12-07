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    Фотофантазия дня. На стене Петропавловки проступает Медный всадник

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    Снег меняет Петербург и будоражит фантазию. В это странное предновогоднее время чего только не привидится на улицах. Вот такую фигурную картину заметил 7 декабря фотограф «Фонтанки» на кирпичах Петропавловской крепости в центре города.

    Снег лёг на наклонную стену и местами обвалился. Образовался силуэт, напоминающий памятник Петру I — Медный всадник. Видите его?

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    А так?

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/коллаж
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    Снегопады в городе в ближайшие дни продолжатся, а новогоднее настроение теперь создаёт и главный символ праздника — ель на Дворцовой площади.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/коллаж

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