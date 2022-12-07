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    Боевые действия на Украине

    Лавров рассказал, при каком условии Россия готова обсудить остановку конфликта на Украине

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    Россия будет готова обсудить «серьезное предложение» по остановке украинского конфликта, если будут выполнены ее требования. Об этом 7 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    «Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать», — отметил он на форуме «Примаковские чтения» (цитата по РИА Новости).

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к возобновлению усилий для организации переговоров между Россией и Украиной. Глава США Джо Байден отмечал, что готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным завершение конфликта, но «не прямо сейчас». В Кремле отвечали, что Путин «всегда был и остается открытым для переговоров» для обеспечения интересов России.

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