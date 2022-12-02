Эрдоган вновь призвал к возобновлению усилий для переговоров между Россией и Украиной. В Белом доме тоже высказались

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым возобновить усилия для организации переговоров между Россией и Украиной. Об этом он сказал 2 декабря в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.



«Президент Эрдоган подчеркнул, что скорейшее воссоздание основы для переговоров между Россией и Украиной будет отвечать интересам всех сторон», — сказано в сообщении администрации турецкого лидера (цитата по ТАСС).



Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что у президента США Джо Байдена нет намерений прямо сейчас общаться с Владимиром Путиным, который, по его словам, «абсолютно не проявляет интереса к какого-либо рода диалогу». Также он сообщил, что, по мнению США, президент Украины Владимир Зеленский сейчас не готов к переговорам с Москвой, пишет ТАСС.

