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    Боевые действия на Украине

    Эрдоган вновь призвал к возобновлению усилий для переговоров между Россией и Украиной. В Белом доме тоже высказались

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    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым возобновить усилия для организации переговоров между Россией и Украиной. Об этом он сказал 2 декабря в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

    «Президент Эрдоган подчеркнул, что скорейшее воссоздание основы для переговоров между Россией и Украиной будет отвечать интересам всех сторон», — сказано в сообщении администрации турецкого лидера (цитата по ТАСС).

    Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что у президента США Джо Байдена нет намерений прямо сейчас общаться с Владимиром Путиным, который, по его словам, «абсолютно не проявляет интереса к какого-либо рода диалогу». Также он сообщил, что, по мнению США, президент Украины Владимир Зеленский сейчас не готов к переговорам с Москвой, пишет ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным завершение боевых действий на Украине, но не в ближайшее время. Он также уточнил, что для этого Россия должна вывести войска с Украины. В Кремле ответили, что Путин «всегда был и остается открытым для переговоров» с целью обеспечения интересов России.

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