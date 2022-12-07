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    Поезда столкнулись на путях в Каталонии, пострадавших — больше 150

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    155 человек пострадали 7 декабря при столкновении двух поездов в Каталонии. Об этом сообщает El Mundo, ссылаясь на местные экстренные службы.

    Трёх граждан доставили в различные медицинские центры с лёгкими ранениями.

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    По словам нескольких пассажиров, они находились внутри вагона, когда услышали хлопок, и поезд продвинулся на несколько метров. Многие падали, ударяя друг друга. Эвакуировать вагоны помогали пожарные.

    Столкновение произошло на железной дороге в городе Монкада-и-Решак, которые находится вблизи Барселоны. Причины инцидента расследуют, уточняет News.sky.

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