Поезда столкнулись на путях в Каталонии, пострадавших — больше 150

155 человек пострадали 7 декабря при столкновении двух поездов в Каталонии. Об этом сообщает El Mundo, ссылаясь на местные экстренные службы.
Трёх граждан доставили в различные медицинские центры с лёгкими ранениями.
По словам нескольких пассажиров, они находились внутри вагона, когда услышали хлопок, и поезд продвинулся на несколько метров. Многие падали, ударяя друг друга. Эвакуировать вагоны помогали пожарные.
Столкновение произошло на железной дороге в городе Монкада-и-Решак, которые находится вблизи Барселоны. Причины инцидента расследуют, уточняет News.sky.