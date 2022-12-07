Главный синоптик Петербурга показывает новую красоту и обещает новый снег

В Петербурге становится все красивее, констатирует главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале 7 декабря. По его словам, снег все прибывает и прибывает, а на площади Труда поставили ёлку. Главное новогоднее дерево на Дворцовой площади показывала «Фонтанка».
По данным метеостанций, вчера снежный покров в городе увеличился на 2–4 сантиметра, и высота снега достигла 7–9 сантиметров. В Ленинградской области снега ещё больше. Например, в Сосново — 18 сантиметров (прирост за день составил 9 сантиметров). Именно на северные районы, напомним, пришлись самые интенсивные снегопады.
«Сегодня снег на большую часть дня, хотя и завтра продолжится тоже, но перерывы будут. А вот температура воздуха сегодня в Санкт-Петербурге повышаться не будет, останется холодно, в районе -4…-5 градусов», — сообщает Колесов.
Правда, у снежной красоты есть и оборотная сторона медали. «Труднее стало переходить дороги, но эта проблема вечный попутчик нашей зимы», — отмечает синоптик.
После вчерашнего снегопада пробки в городе вечером достигли 8 баллов. Сегодня «Яндекс» тоже зафиксировал 8 баллов, что для утреннего часа пик большая редкость. К 10:15 загруженность дорог снизилась до 6 баллов.