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    Главный синоптик Петербурга показывает новую красоту и обещает новый снег

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    5 комментариев

    В Петербурге становится все красивее, констатирует главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале 7 декабря. По его словам, снег все прибывает и прибывает, а на площади Труда поставили ёлку. Главное новогоднее дерево на Дворцовой площади показывала «Фонтанка».

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    По данным метеостанций, вчера снежный покров в городе увеличился на 2–4 сантиметра, и высота снега достигла 7–9 сантиметров. В Ленинградской области снега ещё больше. Например, в Сосново — 18 сантиметров (прирост за день составил 9 сантиметров). Именно на северные районы, напомним, пришлись самые интенсивные снегопады.

    «Сегодня снег на большую часть дня, хотя и завтра продолжится тоже, но перерывы будут. А вот температура воздуха сегодня в Санкт-Петербурге повышаться не будет, останется холодно, в районе -4…-5 градусов», — сообщает Колесов.

    Правда, у снежной красоты есть и оборотная сторона медали. «Труднее стало переходить дороги, но эта проблема вечный попутчик нашей зимы», — отмечает синоптик.

    После вчерашнего снегопада пробки в городе вечером достигли 8 баллов. Сегодня «Яндекс» тоже зафиксировал 8 баллов, что для утреннего часа пик большая редкость. К 10:15 загруженность дорог снизилась до 6 баллов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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    Комментарии 5

    triton197707 Дек 2022 в 11:20
    Симпотично оформленная "елочка"))
    +0−0
    своих не бросаем07 Дек 2022 в 10:58
    последний при ком убирали снег это был Яковлев, и то наверное ещё по инерции СССР..
    +1−0
    somn07 Дек 2022 в 10:34
    А дворников как не было, так и нет! Каждый год реформы, соль сыпят тоннами, а мы месим. Хотя я обратил внимание, что у Смольного - чисто.
    +2−0
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