Небывалые 8 баллов — пробки в Петербурге зашкаливают. На ЗСД затор, КАД стала жёлтой на участке 55 км

Загруженность дорог Петербурга ближе к 9 часам, в самый час пик, достигла 8 баллов по шкале «Яндекса» — на два выше обычного. По утрам такое бывает очень редко.
Пробки по всему городу. На КАД снижена скорость движения в восточной части. На внутреннем кольце красным и жёлтым окрашен участок длиной около 33 километров (традиционно стоит и Народная), а на внешнем — 55. Свердловскую набережную парализовало ДТП, затруднён въезд на Большеохтинский мост, проблемы есть и в других местах. Пробка есть даже на ЗСД.
О сложностях на дорогах предупреждали накануне и синоптики, и МЧС, и ГИБДД. Во вторник в городе прошёл обильный снегопад, а сегодня с утра обещали гололедицу.