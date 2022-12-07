    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, ю-в

    759мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd62.91eur66.11

    Небывалые 8 баллов — пробки в Петербурге зашкаливают. На ЗСД затор, КАД стала жёлтой на участке 55 км

    7317
    27 комментариев

    Загруженность дорог Петербурга ближе к 9 часам, в самый час пик, достигла 8 баллов по шкале «Яндекса» — на два выше обычного. По утрам такое бывает очень редко.

    ПоделитьсяПоделиться

    Пробки по всему городу. На КАД снижена скорость движения в восточной части. На внутреннем кольце красным и жёлтым окрашен участок длиной около 33 километров (традиционно стоит и Народная), а на внешнем — 55. Свердловскую набережную парализовало ДТП, затруднён въезд на Большеохтинский мост, проблемы есть и в других местах. Пробка есть даже на ЗСД.

    ПоделитьсяПоделиться

    О сложностях на дорогах предупреждали накануне и синоптики, и МЧС, и ГИБДД. Во вторник в городе прошёл обильный снегопад, а сегодня с утра обещали гололедицу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 27

    26592905507 Дек 2022 в 10:59
    Вчера весь день ездил по городу и не видел ни одной уборочной машины так же как и ни одного дворника. Беглов же обещал, что с этой зимы город будут убирать по новой технологии.)))))) Я так понял, что они решили тупо засыпать весь город реагентами. Вот в этом и заключается новая технология от Беглова. Живу на Петроградке у нас засыпают, этой химией всё что можно. Засыпают так, что асфальт, становится белого цвета. Обращаю внимание как бедные собаки, поджимают лапы и идут покачиваясь. Видимо, эта химия, разъедает им лапы, остаётся только посочувствовать бедным животным. Так же и мы будем страдать, от того, что наша обувь будет разваливаться гораздо быстрее. И потом когда на улице будет подсыхать, вся эта химотень, будет подхватываться ветром и мы будем ей дышать, пропуская всю эту гадость, через свои лёгкие. "Спасибо" вам за новую технологию гражданин Беглов.
    +1−0
    27568013007 Дек 2022 в 10:47
    а что, кто то еще ездит на батрачку по пробкам
    +0−0
    26611450507 Дек 2022 в 10:44
    Дороги вообще не чистят!! Выезжаю около 7 часов, ни одной снегоуборочной техники- что Всеволожский район, что Питер. Зато самые дорогие коммунальные услуги по стране!! Слов нет!!
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    27
    close