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    Троллейбус на Ленинском ехал со скоростью пешехода из-за «спортсмена» перед ним

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    8 комментариев

    Пешеход выбрал для движения проезжую часть, и троллейбусу пришлось замедлиться до его скорости. Сцену олимпийского спокойствия снял очевидец на Ленинском проспекте, 160. Видео публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    «Стал свидетелем непримиримого противостояния чемпиона мира по терпению за рулем троллейбуса с чемпионом по спортивной ходьбе, перепутавшим полосу для движения общественного транспорта с легкоатлетическим манежем», — рассказал Владимир.

    По его словам, даже на остановке общественного транспорта пешеход не сошёл с дороги, а продолжил двигаться по ней. Троллейбус — за ним, и так они скрылись из виду.

    В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что водитель троллейбуса обязан следовать ПДД, он это и делает.

    Движение транспорта и пешеходов в Петербурге вчера и сегодня затрудняет выпавший снег. Кроме того, ГУ МЧС предупреждало о гололедице. Утром 7 декабря пробки в городе выросли до небывалых 8 баллов.

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    Комментарии 8

    Magdalina07 Дек 2022 в 11:21
    Прикольное видео и песенка подобрана , чуть слезу не пустила, спасибо 😊
    +1−0
    kassir07 Дек 2022 в 11:10
    так вроде пешеход не нарушал-один человек может двигаться по проезжей рядом с обочиной.. а водитель троллейбуса видно никуда не торопился
    +0−0
    Guddd-Head07 Дек 2022 в 11:01
    Так просто по тротуару видимо идти невозможно
    +0−0
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