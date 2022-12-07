Троллейбус на Ленинском ехал со скоростью пешехода из-за «спортсмена» перед ним

Пешеход выбрал для движения проезжую часть, и троллейбусу пришлось замедлиться до его скорости. Сцену олимпийского спокойствия снял очевидец на Ленинском проспекте, 160. Видео публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».



«Стал свидетелем непримиримого противостояния чемпиона мира по терпению за рулем троллейбуса с чемпионом по спортивной ходьбе, перепутавшим полосу для движения общественного транспорта с легкоатлетическим манежем», — рассказал Владимир.

