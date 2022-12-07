Троллейбус на Ленинском ехал со скоростью пешехода из-за «спортсмена» перед ним

Пешеход выбрал для движения проезжую часть, и троллейбусу пришлось замедлиться до его скорости. Сцену олимпийского спокойствия снял очевидец на Ленинском проспекте, 160. Видео публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«Стал свидетелем непримиримого противостояния чемпиона мира по терпению за рулем троллейбуса с чемпионом по спортивной ходьбе, перепутавшим полосу для движения общественного транспорта с легкоатлетическим манежем», — рассказал Владимир.
По его словам, даже на остановке общественного транспорта пешеход не сошёл с дороги, а продолжил двигаться по ней. Троллейбус — за ним, и так они скрылись из виду.
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что водитель троллейбуса обязан следовать ПДД, он это и делает.
Движение транспорта и пешеходов в Петербурге вчера и сегодня затрудняет выпавший снег. Кроме того, ГУ МЧС предупреждало о гололедице. Утром 7 декабря пробки в городе выросли до небывалых 8 баллов.