Показываем, где искать новогоднее настроение в ночном Петербурге

До Нового года чуть больше трёх недель, а праздничным настроением уже можно запасаться на улицах Петербурга. Пока центральных, да и то не везде, зато погода благоприятствует.



Ночную прогулку в атмосфере зимней сказки 7 декабря уже можно устроить по Конногвардейскому бульвару. Там зажглись первые искусственные звёзды и загорелись гирлянды. Преобразиться успел Краснофлотский мост.