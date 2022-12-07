Показываем, где искать новогоднее настроение в ночном Петербурге

До Нового года чуть больше трёх недель, а праздничным настроением уже можно запасаться на улицах Петербурга. Пока центральных, да и то не везде, зато погода благоприятствует.
Ночную прогулку в атмосфере зимней сказки 7 декабря уже можно устроить по Конногвардейскому бульвару. Там зажглись первые искусственные звёзды и загорелись гирлянды. Преобразиться успел Краснофлотский мост.
На продолжительный променад пока рассчитывать рано. Поцелуев мост, фасады, набережная Невы праздничной подсветкой не обзавелись. Зато в ближайшие дни, судя по стараниям рабочих, на площади Труда появится ёлка.
К 19 декабря ель должна стоять и на Дворцовой площади. Её доставка и украшения, согласно конкурсной документации, обойдутся в 1,4 млн дороже, чем в прошлом году.
Подробнее о том, насколько выросли траты на оформление улиц и с чем это связано, читайте в материале «Фонтанки».