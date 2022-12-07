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    Показываем, где искать новогоднее настроение в ночном Петербурге

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    1 комментарий

    До Нового года чуть больше трёх недель, а праздничным настроением уже можно запасаться на улицах Петербурга. Пока центральных, да и то не везде, зато погода благоприятствует.

    Ночную прогулку в атмосфере зимней сказки 7 декабря уже можно устроить по Конногвардейскому бульвару. Там зажглись первые искусственные звёзды и загорелись гирлянды. Преобразиться успел Краснофлотский мост.

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    На продолжительный променад пока рассчитывать рано. Поцелуев мост, фасады, набережная Невы праздничной подсветкой не обзавелись. Зато в ближайшие дни, судя по стараниям рабочих, на площади Труда появится ёлка.

    К 19 декабря ель должна стоять и на Дворцовой площади. Её доставка и украшения, согласно конкурсной документации, обойдутся в 1,4 млн дороже, чем в прошлом году.

    Подробнее о том, насколько выросли траты на оформление улиц и с чем это связано, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 1

    правду не задушишь не убьёшь!07 Дек 2022 в 00:50
    жесть куда катимся зачем?
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