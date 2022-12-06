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    Экстремистская «Весна».* Петербургский суд запретил движение

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    Санкт-Петербургский городской суд признал «Весну», уже попавшую в список иноагентов, экстремистской. С иском о запрете движения на территории России выступила прокуратура города.

    Как сообщают активисты, 6 декабря горсуд удовлетворил требования надзорного ведомства. В объединённой пресс-службе судов «Фонтанке» подтвердили эту информацию. Адвокаты, представляющие интересы «Весны», уточняют, что процесс проходил за закрытыми дверями — на одном из семи томов материалов стоял гриф «Секретно».

    Судебный процесс против «Весны» прокуратура анонсировала в конце сентября. В деятельности движения надзор увидел подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя и попытки расшатать ситуацию в стране митингами «с нарушением закона и применением насилия к представителям правоохранительных органов».

    В октябре фамилии двух активистов движения появились в списке физлиц-иноагентов с пометкой о финансировании с Украины. В том же месяце «Весну» включили в список экстремистов Росфинмониторинга, а через несколько дней — в базу иноагентов Минюста.

    Защита намерена обжаловать решение суда.

    * Признано незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иноагента.

    ** Внесено в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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    YUZ06 Дек 2022 в 18:50
    Опять рассадник экстремистов - Санкт-Петербургский метрополитен избежал наказания!
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