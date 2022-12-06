Экстремистская «Весна».* Петербургский суд запретил движение

Санкт-Петербургский городской суд признал «Весну», уже попавшую в список иноагентов, экстремистской. С иском о запрете движения на территории России выступила прокуратура города.



Как сообщают активисты, 6 декабря горсуд удовлетворил требования надзорного ведомства. В объединённой пресс-службе судов «Фонтанке» подтвердили эту информацию. Адвокаты, представляющие интересы «Весны», уточняют, что процесс проходил за закрытыми дверями — на одном из семи томов материалов стоял гриф «Секретно».

Судебный процесс против «Весны» прокуратура анонсировала в конце сентября. В деятельности движения надзор увидел подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя и попытки расшатать ситуацию в стране митингами «с нарушением закона и применением насилия к представителям правоохранительных органов».