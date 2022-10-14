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    Главреда «Дождя»* Дзядко и движение «Весна»* признали иноагентами

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    Молодежное демократическое движение «Весна»* внесли в список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Об этом свидетельствуют данные соответствующего реестра Минюста от 14 октября.

    В графе об иностранных источниках финансирования значатся «иностранные граждане». Отмечается, что движение стремится к «установлению в России власти, основанной на демократических методах и соблюдении прав человека, решению проблем молодежи демократическими и либеральными методами».

    Ранее движение внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Прокуратура Петербурга требует закрыть «Весну»*, в суд направлен иск о признании движения экстремистским. Решение еще не принято, деятельность движения приостановлена.

    Также в реестр СМИ-иноагентов попал кинокритик Антон Долин**, а физлицами-иноагентами признали главреда телканала «Дождь»** (признан СМИ-иноагентом) Тихона Дзядко** и пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш**.

    *Признано незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иноагента, внесено в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.


    ** Признан СМИ или физлицом, выполняющим функции иноагента.

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