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    На Фонтанке заменили 2,2 метра трубы и неподвижную опору

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    3 комментария

    Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербург» вечером 6 декабря завершили работы у дома 144б на набережной реки Фонтанки. В зоне дефекта, напомним, находилось более полутысячи домов.

    «В ходе ремонтно-восстановительных работ ремонтно-восстановительные бригады провели замену 2,2 метра ненадежного трубопровода. Кроме того, заменены неподвижная опора и сопутствующее теплосетевое оборудование. Специалисты предприятия провели обязательную диагностику и подключение нового участка», — рассказали в пресс-службе компании.

    Система теплоснабжения домов переведена в штатный режим работы. Жилищные организации должны подключить жилые здания к теплосети. Если в квартире не потеплеет, необходимо обратиться в управляющую компанию.

    Накануне труба на набережной Фонтанки потекла сразу в двух местах — на Красногвардейском мосту и у Английского моста. До этого парил Горсткин мост.

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    Комментарии 3

    paniker06 Дек 2022 в 18:56
    Не слышал что завтрашний день обьявили выходным...
    В Китае за это время открыли станцию метро!
    +0−0
    Cashmare06 Дек 2022 в 18:24
    лучше бы на фонтанке модератора заменили
    +0−0
    Denis_5e4cccd08a04e06 Дек 2022 в 18:22
    Слава доблестным специалистам АО Теплосеть!
    Позор дрищавой трубе!
    +0−0
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