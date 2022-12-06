На Фонтанке заменили 2,2 метра трубы и неподвижную опору

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербург» вечером 6 декабря завершили работы у дома 144б на набережной реки Фонтанки. В зоне дефекта, напомним, находилось более полутысячи домов.
«В ходе ремонтно-восстановительных работ ремонтно-восстановительные бригады провели замену 2,2 метра ненадежного трубопровода. Кроме того, заменены неподвижная опора и сопутствующее теплосетевое оборудование. Специалисты предприятия провели обязательную диагностику и подключение нового участка», — рассказали в пресс-службе компании.
Система теплоснабжения домов переведена в штатный режим работы. Жилищные организации должны подключить жилые здания к теплосети. Если в квартире не потеплеет, необходимо обратиться в управляющую компанию.
Накануне труба на набережной Фонтанки потекла сразу в двух местах — на Красногвардейском мосту и у Английского моста. До этого парил Горсткин мост.