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    Горсткин мост напустил «туману» и отрастил сосульки. Грядет ремонт трубы

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    Горсткин мост через Фонтанку обзавелся спецэффектами. Днем 30 ноября из-под деревянного настила повалил пар, над водой нависли хрупкие сосульки. Вскоре переправу «украсили» красно-белыми аварийными лентами.

    Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

    В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что в десять вечера приступят к ликвидации последствий технологического нарушения. Меры безопасности уже приняты, специалисты начали диагностику поврежденного участка трубопровода. Ненадежный кусок будут менять.

    Управляющим компаниям обеспечена возможность подачи тепла по резервной схеме путем замены теплоносителя во внутридомовых системах отопления. К 11 утра 1 декабря с работами обещают покончить.

    Напомним, что в январе этого года на Горсткином мосту также случилась коммунальная авария. Из-за разлива кипятка переправу временно закрывали для пешеходов.

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