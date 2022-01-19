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Горсткин мост разрыдался над Фонтанкой и закрылся. Из переправы хлещет кипяток

Кипяток, бьющий в Фонтанку из Горсткина моста, заметила петербурженка Алина 19 января. Не выдержали коммуникации, расположенные внутри переправы.

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автор видео Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

Как рассказали в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга», сейчас их специалисты совместно с районной администрацией проводят комиссию и по ее результатам приступят к работе. Пока абонентов от тепла не отключали.

«Плачущий» мост, судя по видео, временно закрыт для пешеходов.

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Комментарии (2)

f0ntan
Не выдержали чего? Аномальных морозов в эти дни не было. Правильней сказать - износились
ash364
наоборот надо было открыть для пешеходов - единственное место в городе, где нет льда и снега
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