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    На Фонтанке один мост «заплакал» и выпустил пар, у другого тоже туманно. В зоне дефекта — более 500 домов

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    2 комментария

    Сразу в двух местах труба теплосети не выдержала потепления на набережной реки Фонтанки 5 декабря. Слабину дали участки на Красноармейском мосту и вблизи Английского моста.

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Первая переправа используется в том числе для переброски тепла с одного берега на другой. Поэтому Красноармейский начал парить по всей площади, а местами щедро капать кипятком и растапливать лед реки.

    Рядом с Английским мостом фотограф «Фонтанки» также заметил клубы пара и машины аварийных служб.

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    В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» рассказали, что у дома 144 обнаружили дефект. Ремонтные бригады уже приступили к замене ненадежного участка. Работы планируют завершить до пяти вечера 6 декабря. Горячее водоснабжение обеспечивается в полном объеме, отопление — по резервной схеме с возможным ограничением некоторых зданий.

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    По данным «Фонтанки», в зоне дефекта находятся более полутысячи домов.

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    Комментарии 2

    Kostyn05 Дек 2022 в 14:32
    Ничего не понял, трубу что ли прорвало?...
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