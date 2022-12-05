На Фонтанке один мост «заплакал» и выпустил пар, у другого тоже туманно. В зоне дефекта — более 500 домов

Сразу в двух местах труба теплосети не выдержала потепления на набережной реки Фонтанки 5 декабря. Слабину дали участки на Красноармейском мосту и вблизи Английского моста.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Первая переправа используется в том числе для переброски тепла с одного берега на другой. Поэтому Красноармейский начал парить по всей площади, а местами щедро капать кипятком и растапливать лед реки.
Рядом с Английским мостом фотограф «Фонтанки» также заметил клубы пара и машины аварийных служб.
В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» рассказали, что у дома 144 обнаружили дефект. Ремонтные бригады уже приступили к замене ненадежного участка. Работы планируют завершить до пяти вечера 6 декабря. Горячее водоснабжение обеспечивается в полном объеме, отопление — по резервной схеме с возможным ограничением некоторых зданий.
По данным «Фонтанки», в зоне дефекта находятся более полутысячи домов.