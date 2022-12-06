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    Экс-начальника отдела таможни из Петербурга отправили в колонию за взяточничество

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    Петроградский райсуд Петербурга огласил приговор бывшему руководителю отдела таможни Алексею Варфоломееву, признанному виновным во взяточничестве. Он получил шесть лет колонии строгого режима, сообщает 6 декабря объединенная пресс-служба городских судов.

    Варфоломеев признал вину и раскаялся. Положительных характеристик у него нашлось немало: и по месту жительства, и на работе, включая медали и благодарности. Отмечается, что ранее Варфоломеев судим не был, содержит детей и больную мать. Кроме того, ему гарантируют трудоустройство в инженерной компании.

    Как писала «Фонтанка», в декабре прошлого года Варфоломеев, будучи начальником отдела связи и телекоммуникаций информационно-технической службы СЗТУ, получил 1,68 миллиона рублей от своего заместителя, действовавшего в рамках оперативных мероприятий. Предполагалось, что деньги станут гарантом получения госконтракта псковским подрядчиком ООО «Дельта-М».

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