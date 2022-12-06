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    Если правда страшно. В Петербурге продают бывшее бомбоубежище без электричества

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    8 комментариев

    Госкорпорация «Дом.РФ» выставила на торги бывшее бомбоубежище в Невском районе Петербурга. Начальная цена вопроса — 791 тыс. рублей. Прежде чем укрыться внутри, подвал придется отремонтировать и подключить к инженерным сетям.

    Подвал здания по адресу: проспект Большевиков, дом 56, корпус 4, литера А, в котором располагается производственно-складской комплекс, находится в государственной собственности. В аукционной документации говорится, что ранее это помещение площадью 61,4 кв. м было объектом гражданской обороны. На одной из дверей есть аббревиатура П1 МЗС ФЯР, указывающая, в том числе, на класс взрывозащиты.

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    Приобрести его можно будет на торгах 23 декабря, отправив заявку до 19 декабря. Начальная цена лота составляет 791 тыс. рублей, при этом участникам нужно будет внести 158,2 тыс. рублей задатка.

    Судя по фото на сайте организатора аукциона, подвал подтоплен. Новому владельцу придется привести его в порядок, подключить электричество, тепло и воду. Системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения демонтированы.

    Фото: земля.дом.рф
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    Ранее «Фонтанка» ходила в бомбоубежища, показывала их читателям изнутри. Корреспонденты спускались в подвалы больницы и жилого дома, а также ходили по адресам из «народных» списков бомбоубежищ, распространяющихся в Интернете. Оказалось, что надеяться на них не стоит.

    Фото: земля.дом.рф

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    Комментарии 8

    Kezevo06 Дек 2022 в 16:11
    Что толку от этой землянки без рабочей вентиляции и всего остального
    +0−0
    42675337806 Дек 2022 в 15:57
    а какое количество людей можно укрыть на такой "огромной" площади в 61 кв м?
    +1−0
    lexandr_5e4ce78957e8406 Дек 2022 в 15:53
    реакция рынка на политическую стабильность
    +4−0
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