Если правда страшно. В Петербурге продают бывшее бомбоубежище без электричества

Подвал здания по адресу: проспект Большевиков, дом 56, корпус 4, литера А, в котором располагается производственно-складской комплекс, находится в государственной собственности. В аукционной документации говорится, что ранее это помещение площадью 61,4 кв. м было объектом гражданской обороны. На одной из дверей есть аббревиатура П1 МЗС ФЯР, указывающая, в том числе, на класс взрывозащиты.

Госкорпорация «Дом.РФ» выставила на торги бывшее бомбоубежище в Невском районе Петербурга. Начальная цена вопроса — 791 тыс. рублей. Прежде чем укрыться внутри, подвал придется отремонтировать и подключить к инженерным сетям.

Приобрести его можно будет на торгах 23 декабря, отправив заявку до 19 декабря. Начальная цена лота составляет 791 тыс. рублей, при этом участникам нужно будет внести 158,2 тыс. рублей задатка.



Судя по фото на сайте организатора аукциона, подвал подтоплен. Новому владельцу придется привести его в порядок, подключить электричество, тепло и воду. Системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения демонтированы.