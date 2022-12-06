Снег насыпал Петербургу пробок средь бела дня. У Дворцового моста толпу собирает светофор

Снежный вторник уплотнил движение на дорогах Петербурга в середине рабочего дня. В 14 часов в городе 5-балльные пробки, что на 1 балл больше обычного для этого времени. Хотя утром трафик был вполне стандартным.



В основном заторы собрались в центре города. На съезде с Дворцового моста пробку собирает поломавшийся светофор, рассказал «Фонтанке» очевидец. По данным «Яндекс.Пробок», заторы собрались на Адмиралтейской и Дворцовой набережных к мосту, в Дворцовом проезде и на самой переправе к съезду с моста в центр.