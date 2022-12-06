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    Снег насыпал Петербургу пробок средь бела дня. У Дворцового моста толпу собирает светофор

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    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Снежный вторник уплотнил движение на дорогах Петербурга в середине рабочего дня. В 14 часов в городе 5-балльные пробки, что на 1 балл больше обычного для этого времени. Хотя утром трафик был вполне стандартным.

    В основном заторы собрались в центре города. На съезде с Дворцового моста пробку собирает поломавшийся светофор, рассказал «Фонтанке» очевидец. По данным «Яндекс.Пробок», заторы собрались на Адмиралтейской и Дворцовой набережных к мосту, в Дворцовом проезде и на самой переправе к съезду с моста в центр.

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    Встал также Литейный мост в сторону центра. Хвост пробки тянется по улице Академика Лебедева и Пироговской набережной. Пользователи «Яндекс.Пробок» сообщают о ДТП на углу Литейного и Шпалерной.

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    Традиционно плотно на Садовой улице, особенно у метро, и возле «Петроградской». Свердловская набережная стоит с двух сторон к Пискаревскому проспекту. В отдалении от центра дороги куда свободнее. Крупную пробку можно отметить на внутреннем кольце КАД на юго-востоке города. Там собрался 3-километровый затор от Октябрьской набережной до Обухово — автомобилисты сообщают о ДТП.

    Во вторник, 6 декабря, погодой в Петербурге правит циклон «Анника». В связи с этим ГИБДД еще утром предупреждала о сложной ситуации на дорогах.

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