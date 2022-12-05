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    Видео драки Григория Лепса в Петербурге

    Пострадавший после драки с Григорием Лепсом надеется на внимание президента России

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    7 комментариев

    Посетитель петербургского бара, оставшийся со сломанным носом после встречи с Григорием Лепсом, надеется, что музыканта лишат звания народного артиста России. Об этом 5 декабря сообщил его адвокат Евгений Хейфец.

    «Он надеется на такое решение президента», — заявил собеседник, подчеркнув, что произошедшее стоит называть не дракой, а избиением.

    Ранее «Фонтанка» писала о возбуждении уголовного дела в отношении «неустановленных лиц». Хотя силовикам всё очевидно, процессуально они должны допросить Лепса и его охрану. Сделать это пока не успели.

    Потерпевший, в свою очередь, в полиции уже побывал. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью (115 УК РФ). Она предполагает и примирение сторон.

    Евгений Хейфец отметил, что дело возбуждено по пункту «а» второй части статьи — действовало «неустановленное лицо» из хулиганских побуждений. C такой квалификацией злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы до двух лет.

    «Фонтанка» сообщала о конфликте и о том, что могло послужить его причиной. Потерпевший рассказал, что неприятности начались после предложения сыграть в нарды.

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    Комментарии 7

    Две монеты05 Дек 2022 в 17:30
    Можно быть отличным музыкантом и плохим человеком. За одно дадут звание народного артиста, за другое уголовку. Одно никак не влияет на другое.
    +0−0
    chip105 Дек 2022 в 17:29
    Конечно обидно прилетело, но разбитый нос это не уровень президента страны, максимум сержанта полиции в ближайшем участке)
    +0−0
    4ерТ05 Дек 2022 в 17:24
    Имхо, но обсуждаемо - легкий вред в виде переломанного носа, судя по видео, причинил охранник. со стороны певца - 6.1.1 КоАП РФ, если он до этого ни к кому не приставал, конечно, в подобном ключе
    +0−0
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