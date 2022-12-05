Пострадавший после драки с Григорием Лепсом надеется на внимание президента России

Посетитель петербургского бара, оставшийся со сломанным носом после встречи с Григорием Лепсом, надеется, что музыканта лишат звания народного артиста России. Об этом 5 декабря сообщил его адвокат Евгений Хейфец.
«Он надеется на такое решение президента», — заявил собеседник, подчеркнув, что произошедшее стоит называть не дракой, а избиением.
Ранее «Фонтанка» писала о возбуждении уголовного дела в отношении «неустановленных лиц». Хотя силовикам всё очевидно, процессуально они должны допросить Лепса и его охрану. Сделать это пока не успели.
Потерпевший, в свою очередь, в полиции уже побывал. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью (115 УК РФ). Она предполагает и примирение сторон.
Евгений Хейфец отметил, что дело возбуждено по пункту «а» второй части статьи — действовало «неустановленное лицо» из хулиганских побуждений. C такой квалификацией злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы до двух лет.
«Фонтанка» сообщала о конфликте и о том, что могло послужить его причиной. Потерпевший рассказал, что неприятности начались после предложения сыграть в нарды.