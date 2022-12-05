Пострадавший после драки с Григорием Лепсом надеется на внимание президента России

Посетитель петербургского бара, оставшийся со сломанным носом после встречи с Григорием Лепсом, надеется, что музыканта лишат звания народного артиста России. Об этом 5 декабря сообщил его адвокат Евгений Хейфец.



«Он надеется на такое решение президента», — заявил собеседник, подчеркнув, что произошедшее стоит называть не дракой, а избиением.

Ранее «Фонтанка» писала о возбуждении уголовного дела в отношении «неустановленных лиц». Хотя силовикам всё очевидно, процессуально они должны допросить Лепса и его охрану. Сделать это пока не успели.