Путин подписал законы о бюджете и прожиточном минимуме

Президент РФ Владимир Путин поставил свою подпись под федеральным законом о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов. В понедельник, 5 декабря, документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно подписанному закону, расходы российского бюджета составят 29 трлн рублей в 2023 году, 29,4 трлн — в 2024 году и 29,2 трлн рублей в 2025 году. Доходы: 26,1 трлн — в 2023-м, 27,2 трлн — в 2024-м и 27,9 трлн рублей в 2025-м. Дефицит бюджета в 2023 году, согласно прогнозам, составит 2% ВВП — около 3 трлн рублей). Закрывать его предполагается преимущественно за счет заимствований. При этом ожидается, что дефицит бюджета будет постепенно сокращаться — до 0,7% в 2025 году.

