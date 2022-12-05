Путин подписал законы о бюджете и прожиточном минимуме

Президент РФ Владимир Путин поставил свою подпись под федеральным законом о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов. В понедельник, 5 декабря, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно подписанному закону, расходы российского бюджета составят 29 трлн рублей в 2023 году, 29,4 трлн — в 2024 году и 29,2 трлн рублей в 2025 году. Доходы: 26,1 трлн — в 2023-м, 27,2 трлн — в 2024-м и 27,9 трлн рублей в 2025-м. Дефицит бюджета в 2023 году, согласно прогнозам, составит 2% ВВП — около 3 трлн рублей). Закрывать его предполагается преимущественно за счет заимствований. При этом ожидается, что дефицит бюджета будет постепенно сокращаться — до 0,7% в 2025 году.
Также в понедельник Путин подписал закон о прожиточном минимуме в России в 2023 году. Он установлен на следующий год в размере 14 375 рублей.
Напомним, ранее стало известно, что пенсия неработающих пенсионеров с 1 января будет проиндексирована на 4,8%. Как напомнил глава Минтруда РФ Антон Котяков, в уходящем году президент впервые решил провести промежуточную индексацию пенсий. Так, с 1 июня выплаты выросли на 10%. Таким образом, если сопоставить пенсии января 2022 года и 2023 года, то рост составит 15,3%.