Министр труда рассказал, на сколько вырастут пенсии с 1 января

Пенсия неработающих пенсионеров с 1 января будет проиндексирована на 4,8%. Об этом 25 ноября в ходе «парламентского диалога» в Совфеде рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков, пишет «Интерфакс».



Котяков напомнил, что в уходящем году впервые президент решил провести промежуточную индексацию пенсий. Так, с 1 июня выплаты выросли на 10%. Таким образом, если сопоставить пенсии января 2022 года и 2023 года, то рост составит 15,3%.



На этой неделе Госдума установила прожиточный минимум на 2023 год.

