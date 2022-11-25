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    Министр труда рассказал, на сколько вырастут пенсии с 1 января

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    Пенсия неработающих пенсионеров с 1 января будет проиндексирована на 4,8%. Об этом 25 ноября в ходе «парламентского диалога» в Совфеде рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков, пишет «Интерфакс».

    Котяков напомнил, что в уходящем году впервые президент решил провести промежуточную индексацию пенсий. Так, с 1 июня выплаты выросли на 10%. Таким образом, если сопоставить пенсии января 2022 года и 2023 года, то рост составит 15,3%.

    На этой неделе Госдума установила прожиточный минимум на 2023 год.

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