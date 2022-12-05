Названа возможная причина массовой гибели тюленей в Дагестане

Массовая гибель тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане могла произойти из-за гипоксии, вызванной выбросами природного газа. Загрязнения воды там зафиксировано не было, сообщила 5 декабря в эфире телеканала «Россия 24» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.



По её словам, сейчас это основная версия произошедшего.



Напомним, что в выходные на побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили около 2 500 туш погибших тюленей.



В Минприроды после сбора проб заявили, что массовая гибель тюленей в Дагестане не связана с интоксикацией тяжёлыми металлами или пестицидами, а вызвана естественными природными факторами.

