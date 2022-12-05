    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-з

    774мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.77eur64.99
    ТЕМА ДНЯ

    Видео драки Григория Лепса в Петербурге

    Названа возможная причина массовой гибели тюленей в Дагестане

    2359
    2 комментария

    Массовая гибель тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане могла произойти из-за гипоксии, вызванной выбросами природного газа. Загрязнения воды там зафиксировано не было, сообщила 5 декабря в эфире телеканала «Россия 24» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

    По её словам, сейчас это основная версия произошедшего.

    Напомним, что в выходные на побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили около 2 500 туш погибших тюленей.

    В Минприроды после сбора проб заявили, что массовая гибель тюленей в Дагестане не связана с интоксикацией тяжёлыми металлами или пестицидами, а вызвана естественными природными факторами.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 2

    26586993705 Дек 2022 в 15:04
    А запуски ракет здесь вовсе ни при чем…
    +0−0
    DH_05 Дек 2022 в 14:57
    Она туда тоже на бизнес-джете за пробами слетала, как в Норильск?
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close