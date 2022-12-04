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    В Минприроды Дагестана объяснили, что сотни тюленей погибли в Каспийском море в силу природных факторов

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    Массовая гибель тюленей в Дагестане не связана с интоксикацией тяжелыми металлами или пестицидами, а вызвана естественными природными факторами. Об этом заявили в региональном Минприроды 4 декабря.

    Северо-Кавказское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству накануне сообщило об обнаружении туш 700 мертвых тюленей на берегу Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы.

    В Минприроды, как пишет РИА Новости, рассказали, что туши вскрыли, взяли пробы и отправили для бактериального анализа и вирусологических исследований в Москву и Астрахань. Результаты исследований показали, что животные погибли в силу естественных причин.

    Ранее сообщалось, что тюлени, вероятно, умерли из-за выброса природного газа — для бассейна Каспийского моря характерны различные нефтяные и газовые проявления.

    Отмечается, что гибель более 300 особей тюленей не сможет критично повлиять на их популяцию. Численность каспийской нерпы стабильна и находится в пределах от 270 до 300 тысяч особей.

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