В Минприроды Дагестана объяснили, что сотни тюленей погибли в Каспийском море в силу природных факторов

Массовая гибель тюленей в Дагестане не связана с интоксикацией тяжелыми металлами или пестицидами, а вызвана естественными природными факторами. Об этом заявили в региональном Минприроды 4 декабря.



Северо-Кавказское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству накануне сообщило об обнаружении туш 700 мертвых тюленей на берегу Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы.



В Минприроды, как пишет РИА Новости, рассказали, что туши вскрыли, взяли пробы и отправили для бактериального анализа и вирусологических исследований в Москву и Астрахань. Результаты исследований показали, что животные погибли в силу естественных причин.

