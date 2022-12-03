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    Около 700 мёртвых тюленей нашли на побережье Каспийского моря в Дагестане

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    Около 700 мёртвых тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря в Махачкале. Об этом 3 декабря сообщает Северо-Кавказское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

    Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства

    Конкретные причины гибели животных не установлены, специалисты продолжают исследовать побережье на территории всего Дагестана.

    Наиболее вероятно, тюлени погибли из-за выброса природного газа — для бассейна Каспийского моря характерны различные нефтяные и газовые проявления.

    «Выброс природного газа может вызывать гипоксию вследствие снижения количества кислорода во вдыхаемом воздухе, а также угнетение центральной нервной системы, в том числе паралич респираторного центра», — объяснили в ведомстве.

    Массовая гибель тюленей на Каспии также происходила в ноябре 2020 года. Тогда скончались свыше 300 животных.

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