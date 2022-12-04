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    На побережье Каспийского моря насчитали уже 2500 мертвых нерп

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    На побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили около 2500 туш погибшей нерпы. Об этом 4 декабря сообщило в телеграм-канале Минприроды республики.

    Северо-Кавказское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству накануне сообщило об обнаружении туш 700 мертвых тюленей на берегу Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы. Гендиректор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов позднее заявил, что число погибших тюленей возросло до 1700. По его словам, они погибли около двух недель назад, признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не найдено.

    В Минприроды после сбора проб сообщили, что массовая гибель тюленей в Дагестане не связана с интоксикацией тяжелыми металлами или пестицидами, а вызвана естественными природными факторами.

    Каспийская нерпа — эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Она — уникальный представитель семейства настоящих тюленей. Каспийская нерпа достигает в длину 160 сантиметров, масса тела — до 100 килограммов. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.

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