На побережье Каспийского моря насчитали уже 2500 мертвых нерп

На побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили около 2500 туш погибшей нерпы. Об этом 4 декабря сообщило в телеграм-канале Минприроды республики.



Северо-Кавказское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству накануне сообщило об обнаружении туш 700 мертвых тюленей на берегу Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы. Гендиректор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов позднее заявил, что число погибших тюленей возросло до 1700. По его словам, они погибли около двух недель назад, признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не найдено.