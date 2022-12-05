Пиф-паф, ой-ой-ой, залит газом недруг мой. Прыжок с баллончиком из вагона метро в Петербурге попал на видео

Защищая конфиденциальность, школьник в метро Петербурга выскочил из вагона с баллончиком газа на ничего не ожидающего оппонента. И попал на видео.



Камеры на станции «Пушкинская» засняли финал конфликта между двумя молодыми людьми, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 5 декабря. Он произошел накануне около половины шестого вечера.