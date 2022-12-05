    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-з

    774мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.77eur64.99
    ТЕМА ДНЯ

    Видео драки Григория Лепса в Петербурге

    Пиф-паф, ой-ой-ой, залит газом недруг мой. Прыжок с баллончиком из вагона метро в Петербурге попал на видео

    9024
    обсудить

    Защищая конфиденциальность, школьник в метро Петербурга выскочил из вагона с баллончиком газа на ничего не ожидающего оппонента. И попал на видео.

    Камеры на станции «Пушкинская» засняли финал конфликта между двумя молодыми людьми, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 5 декабря. Он произошел накануне около половины шестого вечера.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Наряд, прибывший на место, выяснил, что конфликт девятиклассника и 19-летнего гражданина сопредельного государства произошел во время переезда. Когда последний вышел из вагона на «Пушкинской», школьник выскочил из вагона и распылил газ ему в лицо.

    По предварительной информации, иностранец снимал мальчика в вагоне, а на его вопрос — зачем, отправил его в нецензурное путешествие.

    Подростка доставили в отдел полиции, после чего передали родителям.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК15
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close