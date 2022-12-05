Пиф-паф, ой-ой-ой, залит газом недруг мой. Прыжок с баллончиком из вагона метро в Петербурге попал на видео

Защищая конфиденциальность, школьник в метро Петербурга выскочил из вагона с баллончиком газа на ничего не ожидающего оппонента. И попал на видео.
Камеры на станции «Пушкинская» засняли финал конфликта между двумя молодыми людьми, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 5 декабря. Он произошел накануне около половины шестого вечера.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Наряд, прибывший на место, выяснил, что конфликт девятиклассника и 19-летнего гражданина сопредельного государства произошел во время переезда. Когда последний вышел из вагона на «Пушкинской», школьник выскочил из вагона и распылил газ ему в лицо.
По предварительной информации, иностранец снимал мальчика в вагоне, а на его вопрос — зачем, отправил его в нецензурное путешествие.
Подростка доставили в отдел полиции, после чего передали родителям.