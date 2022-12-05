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    No photo, please. На платформе станции метро в Петербурге школьник отбивался от настойчивого внимания газом

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    Двое молодых людей заставили плакать пассажиров на платформе станции «Пушкинская». Школьнику грозит первый привод в полицию.

    О ЧП в метро полицейским сообщили накануне около половины шестого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 декабря. Очевидцы сообщали, что между двумя молодыми людьми произошел конфликт. И один из них распылил газ.

    На платформе «Пушкинской» полицейские задержали 15-летнего петербуржца, ученика 9-го класса, и 19-летнего гражданина Азербайджана, который работает грузчиком.

    По предварительной информации, последний снимал школьника на телефон. А на его вопрос, в чем дело, нецензурно ответил подростку. Тот в ответ распылил газ из баллончика.

    Девятиклассника доставили в отдел полиции, а потом передали родителям, но уже без газового баллончика. Пострадавшему медицинская помощь не потребовалась.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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