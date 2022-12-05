No photo, please. На платформе станции метро в Петербурге школьник отбивался от настойчивого внимания газом

Двое молодых людей заставили плакать пассажиров на платформе станции «Пушкинская». Школьнику грозит первый привод в полицию.



О ЧП в метро полицейским сообщили накануне около половины шестого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 декабря. Очевидцы сообщали, что между двумя молодыми людьми произошел конфликт. И один из них распылил газ.



На платформе «Пушкинской» полицейские задержали 15-летнего петербуржца, ученика 9-го класса, и 19-летнего гражданина Азербайджана, который работает грузчиком.

