Клишас: Мы можем ввести ограничения для уехавших россиян

Российские власти могут принять меры против граждан страны, которые уехали после объявления частичной мобилизации. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас, глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации, в интервью «Ведомостям», опубликованном 5 декабря.



«Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — сказал Клишас.



Он допустил изменения в законодательстве, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших россиян. Он считает, что ограничения нужны «для [сотрудников] чувствительных сфер», например госсектора и транспортной безопасности. При этом он не прояснил, какие законы предлагает менять.

