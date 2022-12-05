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    Клишас: Мы можем ввести ограничения для уехавших россиян

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    26 комментариев

    Российские власти могут принять меры против граждан страны, которые уехали после объявления частичной мобилизации. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас, глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации, в интервью «Ведомостям», опубликованном 5 декабря.

    «Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — сказал Клишас.

    Он допустил изменения в законодательстве, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших россиян. Он считает, что ограничения нужны «для [сотрудников] чувствительных сфер», например госсектора и транспортной безопасности. При этом он не прояснил, какие законы предлагает менять.

    Уговаривать уехавших вернуться не стоит, но препятствовать их возвращению невозможно — это противоречит Конституции, добавил сенатор.

    Напомним, по данным агентства Европейского союза по безопасности внешних границ, за две недели мобилизации в Европу по суше уехало больше 100 тысяч россиян, в основном через Финляндию. В Грузию, по данным местных властей, переместились около 700 тысяч граждан РФ.

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    Комментарии 26

    Алик-105 Дек 2022 в 10:07
    Не надо «может». Надо просто ввести
    +1−3
    Antonio7705 Дек 2022 в 09:55
    Надо их лишить самой почетной обязанности россиянина - службы в рядах ВС РФ. То-то народ расстроиться!
    +2−1
    dragvs05 Дек 2022 в 09:53
    Эффект Да́ннинга — Крю́гера — метакогнитивное искажение у низкоквалифицированных людей: они делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не осознают этих ошибок из-за неполноты знаний, умений и навыков...
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