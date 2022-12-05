Клишас: Мы можем ввести ограничения для уехавших россиян

Российские власти могут принять меры против граждан страны, которые уехали после объявления частичной мобилизации. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас, глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации, в интервью «Ведомостям», опубликованном 5 декабря.
«Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — сказал Клишас.
Он допустил изменения в законодательстве, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших россиян. Он считает, что ограничения нужны «для [сотрудников] чувствительных сфер», например госсектора и транспортной безопасности. При этом он не прояснил, какие законы предлагает менять.
Уговаривать уехавших вернуться не стоит, но препятствовать их возвращению невозможно — это противоречит Конституции, добавил сенатор.
Напомним, по данным агентства Европейского союза по безопасности внешних границ, за две недели мобилизации в Европу по суше уехало больше 100 тысяч россиян, в основном через Финляндию. В Грузию, по данным местных властей, переместились около 700 тысяч граждан РФ.