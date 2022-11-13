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    Frontex: За две недели мобилизации в Европу по суше уехало больше 100 тысяч россиян, в основном через Финляндию

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    За период с января по сентябрь в Европу через сухопутные границы с Россией и соседними с ней странами въехали 1,57 миллиона россиян. Об этом 13 ноября сообщает РБК со ссылкой на подсчёты агентства Европейского Союза по безопасности внешних границ (Frontex).

    Наибольший поток был зафиксирован в августе — 308,7 тысячи граждан России въехали в ЕС через сухопутные границы. В августе этот показатель был самым высоким и в предыдущие годы, поскольку на этот месяц приходится пик отпусков. На втором месте сентябрь — 263,7 тысячи россиян.

    В первом полугодии на каждый месяц приходилось в среднем по 124 тысячи въехавших в ЕС россиян. Сильный рост Frontex зафиксировал в марте (24 февраля началась спецоперация на Украине), когда из России уехали 140,7 тысячи человек. В июле, августе и сентябре средний показатель — 275 тысяч.

    За неделю с 19 по 25 сентября, когда началась частичная мобилизация, по данным Frontex, Россию покинули 66 тысяч граждан (в том числе около 30 тысяч через Финляндию) — на 30% больше, чем в предыдущую неделю. С 26 сентября по 2 октября — 55 тысяч человек (29 тысяч через Финляндию).

    В начале октября агентство проинформировало, что поток россиян на границах ЕС стабилизировался. Граждане, которых касается мобилизация, направились в другие страны (Казахстан, Узбекистан, Грузию, Турцию, Монголию), куда легче въехать или не нужна виза.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, напомним, сообщила 12 ноября, что с начала мобилизации из России в её страну въехали 700 тысяч человек. Из них остались на грузинской территории 100 тысяч.

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